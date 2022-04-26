26 Nis 2022 - 16:22- Ekonomi G: 26 Nis 2022 - 16:23

Coca-Cola İçecek 2030 taahhütlerini açıkladı

Coca-Cola İçecek (CCI), 2030 için sürdürülebilirlik taahhütlerini Yeryüzü Günü’nde kamuoyuna duyurdu.
Coca-Cola İçecek 2030 taahhütlerini açıkladı mask

CCI 2030 yılına kadar; tüm ambalajlarında en az %50 geri dönüştürülmüş plastik kullanmak, ambalaj toplama sistemleri kurmak, su verimliliğini %20 artırmak, su geri kazanımı projeleri, tesislerinde %100 yenilenebilir elektriğe geçmek, karbon emisyonlarını %13 azaltmak, İnsan Hakları Politikası’na %100 uyum, işte toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla kadın istihdamını artırmak ve sürdürülebilir kalkınma programları ile 3,5 milyon kişiye ulaşmak için harekete geçti. CCI’ın 20 yıl önce yayınladığı ilk çevre politikası ile sürdürülebilirlik yolculuğuna başladığını hatırlatan CEO Burak Başarır, “Sorumluluk alıyoruz” dedi.
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26 Nis 2022 - 16:22 - Ekonomi

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