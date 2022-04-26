Akbank, dış ticareti dijitalleştirdi

Konuyla ilgili açıklamada, “we.trade platformunda gerçekleştirilen işlemde Akbank, akıllı sözleşmeye müşterisi adına banka ödeme taahhüdü (BPU) düzenleyerek yeni dijital ticaret koridorları açılmasına öncülük etti. Platform blockchain ortamında ihracatçılara alacak garantisi ve finansman sağlarken, ithalatçılara da güvenli ve dijital ortamda ödeme garantisini sunuyor” denildi. Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Blockchain altyapısı ile çalışan we.trade platformunda ödeme garantisi veren ilk Türk bankası olarak ilk işlemi gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.