Akbank, dış ticareti dijitalleştirdi

Konuyla ilgili açıklamada, “we.trade platformunda gerçekleştirilen işlemde Akbank, akıllı sözleşmeye müşterisi adına banka ödeme taahhüdü (BPU) düzenleyerek yeni dijital ticaret koridorları açılmasına öncülük etti. Platform blockchain ortamında ihracatçılara alacak garantisi ve finansman sağlarken, ithalatçılara da güvenli ve dijital ortamda ödeme garantisini sunuyor” denildi. Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Blockchain altyapısı ile çalışan we.trade platformunda ödeme garantisi veren ilk Türk bankası olarak ilk işlemi gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz” dedi.