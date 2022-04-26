Otokar Servis Günleri 25 Nisan’da başlıyor

Türkiye'nin öncü otomotiv üreticisi Otokar’ın ticari araç sahipleri tarafından merakla beklenen bu yılın ilk ‘Servis Günleri’ kampanyası başlıyor. 25 Nisan’da başlayan kampanya kapsamında ticari araç sahipleri işçilik, yedek parça, periyodik bakım ve mekanik parçalar ile Otokar Spectra yağlarda yüzde 20 indirim fırsatından yararlanacak. Tüm Otokar ticari motorlu araç sahipleri için düzenlenen kampanya 31 Mayıs’ta sona erecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.