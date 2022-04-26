26 Nis 2022 - 16:23- Ekonomi G: 26 Nis 2022 - 16:24

Otokar Servis Günleri 25 Nisan’da başlıyor
Otokar Servis Günleri 25 Nisan’da başlıyor mask

Türkiye'nin öncü otomotiv üreticisi Otokar’ın ticari araç sahipleri tarafından merakla beklenen bu yılın ilk ‘Servis Günleri’ kampanyası başlıyor. 25 Nisan’da başlayan kampanya kapsamında ticari araç sahipleri işçilik, yedek parça, periyodik bakım ve mekanik parçalar ile Otokar Spectra yağlarda yüzde 20 indirim fırsatından yararlanacak. Tüm Otokar ticari motorlu araç sahipleri için düzenlenen kampanya 31 Mayıs’ta sona erecek.

 

26 Nis 2022 - 16:23 - Ekonomi

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