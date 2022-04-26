Turkcell’den yeni proje

Akıllı cihazlardan küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden bilgisayarlara kadar 6 farklı kategori ve 200’ü aşkın üründe Pasaj müşterilerine özel ücretsiz kargo, peşin fiyatta indirim ve tarifeye ek ödeme seçenekleri sunuluyor.
9 MAYIS’A KADAR GEÇERLİ
9 Mayıs’a kadar geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyen Pasaj müşterileri, ücretsiz kargo fırsatının yanı sıra peşin fiyatta indirimler ve tarifeye ek ödeme avantajlarına da sahip oluyor. Kampanya kapsamında ayrıca müşterilerin bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat opsiyonu da mevcut.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.