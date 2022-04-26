Turkcell’den yeni proje

Akıllı cihazlardan küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden bilgisayarlara kadar 6 farklı kategori ve 200’ü aşkın üründe Pasaj müşterilerine özel ücretsiz kargo, peşin fiyatta indirim ve tarifeye ek ödeme seçenekleri sunuluyor.

9 MAYIS’A KADAR GEÇERLİ

9 Mayıs’a kadar geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyen Pasaj müşterileri, ücretsiz kargo fırsatının yanı sıra peşin fiyatta indirimler ve tarifeye ek ödeme avantajlarına da sahip oluyor. Kampanya kapsamında ayrıca müşterilerin bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat opsiyonu da mevcut.