Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji’nin Perakende Elektrik Satış Şirketi OEPSAŞ, geçtiğimiz yıla göre kadın çalışan sayısını artırarak kadın-erkek çalışan sayısını eşitlemiş oldu. Çeşitliği ve kapsayıcılığı öncelikleri arasına alan OEPSAŞ, faaliyet alanı olan Eskişehir’de yönetici pozisyonunda bulunan kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarırken, Bilecik ve Afyonkarahisar’da ise yönetimi kadın yöneticilere teslim etti. Zorlu Enerji’nin iş hayatında sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla fırsat eşitliğine odaklandığını belirten Zorlu Enerji İnsan Kaynakları Direktörü Serpil Köşker, “Herkes için Eşit Bi'Hayat mümkün” dedi.
26 Nis 2022 - 16:24- Ekonomi Güncelleme: 26 Nis 2022 - 16:25
Zorlu Enerji’den eşitlik ilkesi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.