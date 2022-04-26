Zorlu Enerji’den eşitlik ilkesi

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji’nin Perakende Elektrik Satış Şirketi OEPSAŞ, geçtiğimiz yıla göre kadın çalışan sayısını artırarak kadın-erkek çalışan sayısını eşitlemiş oldu. Çeşitliği ve kapsayıcılığı öncelikleri arasına alan OEPSAŞ, faaliyet alanı olan Eskişehir’de yönetici pozisyonunda bulunan kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarırken, Bilecik ve Afyonkarahisar’da ise yönetimi kadın yöneticilere teslim etti. Zorlu Enerji’nin iş hayatında sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla fırsat eşitliğine odaklandığını belirten Zorlu Enerji İnsan Kaynakları Direktörü Serpil Köşker, “Herkes için Eşit Bi'Hayat mümkün” dedi.