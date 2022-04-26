Fiyatlar düştü ama vatandaşın alım gücüne yine yetmiyor

Kocaeli’de kurulan halk pazarlarında sebze fiyatları cep yakıyor. Kentte pazartesi günleri Yenidoğan’da kurulan halk pazarında yurttaşlar, özellikle sebze fiyatlarının çok yüksek olduğundan yakındı. Fiyatlarda önceki haftalara göre düşüş yaşansa da mevcut fiyatlar alım gücüne yetişemiyor. Meyve fiyatları neredeyse sabit kalırken geçen hafta 35 TL’yi gören biberin kilosu 15 TL’ye kadar indi. Fiyatların önümüzdeki haftalarda daha da düşeceğini belirten pazar esnafı satışlardan memnun değil.

“İNSANLAR YİNE DE ALAMIYOR”

Sebze satıcılarından Ramazan Akça pazarın kalabalık olmamasından şikayetçi. Akça, “Fiyatlara vatandaş tepki gösteriyor. Normalde ıspanak fiyatı daha fazla. Biz sürümden kazanmaya çalışıyoruz. Ama o da yok. Fiyat düşürüyoruz ama müşteri yok, insanlar yine de alamıyor” ifadelerini kullandı.

“FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ”

Fiyatların düştüğünü ifade eden Muhammed Safi, “Sebzenin düşmüş hali bu. Biberler 10 liraya düştü. Patlıcan 10 lira, fasulye 20 lira, geçen hafta daha fazlaydı. Yarı yarıya düştü. Armut 10, elma 7,5. Fiyatlar yarı yarıya düştü, muz hariç onun fiyatı arttı” şeklinde konuştu.

“YİNE DE ALIM GÜCÜ YOK”

Pazarcı Ahmet Ersin Dalgıç, “Durumlar bozuk. Geçen hafta daha yüksekti. Bu hafta düşmüş durumda. Yine de insanların alım gücü yok. Fiyatlar düştü” dedi. 40 TL’den fasulye satan Rabia Bayar ise, “Geçen hafta 50 liraydı. Fiyatlar düştü. İlk çıktığında 50 milyondu. Yavaş yavaş düşer” dedi.

“GEÇEN HAFTALAR PAZARA GELEMİYORDUK”

Geçen haftaya rağmen fiyatların düştüğünü ifade eden vatandaş Hamiyet Gülmeli ise, “Bu hafta pazar uygun, fiyatlar düştü. Haftaya daha uygun olacak inşallah. Geçen haftalar pazara gelemiyorduk” dedi.

İŞTE PAZAR FİYATLARI

Patlıcan: 15 TL

Domates: 15 TL

Soğan: 7 TL

Patates: 10 TL

Kabak: 6 TL

Kıvırcık: 8 TL

Yeşil soğan: 3 TL

Salatalık: 10 TL

Havuç: 6 TL

Maydanoz: 3 TL

Mantar: 25 TL

Fasulye: 40 TL

Biber: 13

Elma: 7,5 TL

Erik (küçük paket): 10 TL

Çilek: 20 TL.