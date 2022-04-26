Kocaeli’de geçen yılki hal alışverişi bu yıl minimum %69 arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışlar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gıda sektöründe kullanılan ham maddelerin fiyat artışı bizi yakından ilgilendiriyor. Sebze ve meyve fiyatlarının mevsim şartlarında yükselmesini de göz ardı edemeyiz. Allah’a şükür kendi insanımızı temel gıda maddelerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine sahibiz” ifadelerine yer vermişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hal fiyatlarında yaşanan değişiklikler istatistiklere yansıdı.

GEÇEN YIL PAZAR ALIŞVERİŞİ 165 TL’YDİ

Yapılan fiyat karşılaştırması kapsamında birçok üründe hem mevsim şartları hem de gelen zamlar nedeniyle değişiklik yaşandığı görüldü. Geçtiğimiz yıl nisan ayında bir pazar alışverişinin maliyeti minimum 165 TL tutarken bu yıl aynı ayda yapılan pazar alışverişi fiyatı minimum 280 TL tutuyor. Hal’den ürünün çıkışı ile pazarda satış fiyatı farklılık gösteriyor.

MEYVE GRUBUNDA DURUM NE?

Meyve grubunda çileğin kilosu geçtiğimiz hafta 15-27 TL arasında alıcı bulurken 25 Nisan 2022 tarihi itibariyle 10-20 TL arasında satılmaya başlandı. Geçtiğimiz ay 20-35 TL arasında satılan 1 kilogram çilek, geçtiğimiz yıl aynı tarihte ise 9-13 TL arasında alıcı buluyordu. 1 kilogram Amasya elması bu hafta ve geçtiğimiz hafta 9-13 TL arasında alıcı bulurken geçen ay 7-11 TL, geçtiğimiz yıl 25 Nisan’da ise 6-8 TL’ye alıcı buluyordu. Paket olarak satılan erik, bu hafta 5-15 TL arasında alıcı bulurken geçtiğimiz hafta 10-20 TL, geçtiğimiz yıl 25 Nisan’da ise 5-10 TL arasında alıcı buluyordu.

KARPUZUN KİLOSU GEÇEN YIL 5-6 TL’YDİ

Yaz mevsiminin vazgeçilmezi karpuz son iki haftada 10-15 TL arasında, geçtiğimiz ay 3-10 TL arasında, geçtiğimiz yıl 25 Nisan’da ise 5-6 TL arasında alıcı buluyordu. Kavun fiyatlarında ise 25 Nisan 2022 itibariyle 15-30 TL arasında, geçtiğimiz hafta 20-40 TL arasında, geçtiğimiz ay 13-23 TL arasında, geçtiğimiz yıl 25 Nisan’da ise 8-15 TL arasında alıcı buluyordu.

LİMONDA YAKLAŞIK 2 KAT ARTIŞ

Muz 25 Nisan 2022 tarihinde 13-20 TL arasında alıcı bulurken geçtiğimiz hafta 13-17 TL, geçen ay 8-12 TL, geçtiğimiz yıl aynı tarihte ise 10-13 TL’ye alıcı buluyordu. Portakal 25 Nisan 2022 tarihinde ve geçtiğimiz hafta 5-10 TL arasında alıcı bulurken, geçen ay 5-8,5 TL, geçtiğimiz yıl aynı tarihte ise 5,8 TL arasında alıcı buluyordu. Limon fiyatlarında da geçtiğimiz yıl 25 Nisan tarihine göre neredeyse iki kat artış yaşandığı görüldü. 25 Nisan 2022 tarihi itibariyle limonun kilosu 5-9 TL arasında satılırken, geçtiğimiz yıl aynı tarihte ise 4- 6,5 TL arasında satılıyordu.

BİBER TÜRLERİNDE FİYATLAR ARTTI

Biber fiyatlarında ise geçtiğimiz yıla oranla ciddi artışlar yaşandı. Çarli biber 25 Nisan 2022 itibariyle 8-13 TL arasında alıcı bulurken, geçtiğimiz hafta 18-25 TL, geçtiğimiz ay 8-12 TL, geçtiğimiz yıl 25 Nisan’da ise 6,5-8 TL arasında satıldı. Dolma biber, 10-17 TL’ye alıcı bulurken, geçtiğimiz hafta 20-25 TL, geçtiğimiz ay 10-15 TL, geçtiğimiz yıl aynı tarihte ise 7-9 TL arasında satıldı. Kırmızı biber 25 Nisan 2022 tarihi ve geçtiğimiz hafta 20-30 TL arasında, geçtiğimiz ay 13-17 TL, geçtiğimiz yıl aynı tarihte ise 12-16 TL’ye alıcı buluyordu. Sivri biber ise 10-16 TL’ye satışa sunulurken geçtiğimiz hafta 20-28 TL, geçtiğimiz ay 13-15 TL, geçtiğimiz yıl aynı tarihte ise 8-9,5 TL arasında alıcı buluyordu.

DOMATES FİYATLARINDA DURUM NE?

Lahananın kilosu 10-15 TL arasında satışa sunulurken geçtiğimiz hafta 12-20 TL, geçtiğimiz ay 8-10 TL arasında alıcı buluyordu. Çeri domates güncel olarak 15-23 TL, geçtiğimiz hafta 18-25 TL, geçtiğimiz ay 8-15 TL geçtiğimiz yıl ise 7-10 TL arasında alıcı buluyordu. Salkım domates ise güncel olarak 15-30 TL, geçtiğimiz hafta 20-30 TL, geçtiğimiz ay 10-16 TL, geçtiğimiz yıl 25 Nisan’da ise 6-8 TL arasında satılıyordu.

HAVUÇTA YAKLAŞIK 3 KAT ARTIŞ

Havuç son iki haftadır 4-6 TL arasında, geçtiğimiz ay 4-5 TL arasında, geçtiğimiz yıl aynı tarihte 1,5-3 TL arasında alıcı buluyordu. Ispanak 5-9 TL arasında güncel olarak satılırken geçtiğimiz hafta 4-6 TL, geçtiğimiz ay 4-5 TL, geçtiğimiz yıl aynı tarihte 2-3 TL arasında alıcı buluyordu. Bal kabak 7-10 TL, geçtiğimiz hafta 5-7 TL, geçtiğimiz ay 3-5 TL, geçtiğimiz yıl aynı tarihte 3-5 TL; karnabahar 5-7 TL son iki hafta 5-7 TL arasında alıcı bulurken geçtiğimiz ay 10-15 TL, geçtiğimiz yıl aynı tarihte ise 4-7 TL arasında satıldı.

PATATES NİSAN 2021’DE 1,5 TL, BU YIL 8 TL

Patates 25 Nisan 2022 itibariyle son iki haftadır 8-13 TL’ye alıcı bulurken geçtiğimiz ay 5-7 TL, geçtiğimiz yıl aynı tarihte ise 1,5 -2,5 TL arasında; salatalık 7-10 TL, geçtiğimiz hafta 8-13 TL, geçtiğimiz ay 10-14 TL, geçtiğimiz yıl 4-5 TL arasında alıcı buluyordu. Kuru soğan 25 Nisan 2022 itibariyle 3-4 TL arasında alıcı bulurken geçtiğimiz hafta 4-6 TL, geçtiğimiz ay 15-30 TL, geçtiğimiz yıl 1,5- 2,5 TL arasında satılıyordu.