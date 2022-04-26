26 Nis 2022 - 16:29- Gündem G: 26 Nis 2022 - 16:30

Murat: Amacımız yeni neslimize Yozgat’ı unutturmamak

Kocaeli’nin tanınmış iş adamlarından olan Davut Murat, ilimizdeki Yozgatlıları bir araya getirmek amacıyla Kocaeli Yozgatlılar Derneği’ni kurdu. Kurucu Başkan Murat, “Amacımız, yeni neslimize Yozgat’ı unutturmamak ve içinde yaşadığımız Kocaeli’ye katma değer katmaktır” dedi
Murat: Amacımız yeni neslimize Yozgat’ı unutturmamak mask

Kocaeli’nin tanınmış iş adamlarından olan, geri dönüşüm ve servis hizmetleri yapan genç girişimci iş adamı Davut Murat etrafında bir araya gelen ilimizde önde gelen iş adamları, Kocaeli Yozgatlılar Sosyal ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni kurdular. Yaklaşık 20 yıldır İzmit’te ticaret yapan genç girişimci iş adamı ve Kocaeli Yozgatlılar Sosyal ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Davut Murat, amacının Yozgatlıları bir çatı altında toplamak olduğunu söyledi.

“BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR”

“Birlikten güç doğar” diyen Davut Murat, “Kocaeli genelinde çok ciddi bir Yozgat nüfusu var. Amacımız, Yozgatlıları bir çatı altında toplamaktır. Kuruluşunu iki ay önce yapmamıza rağmen çok sayıda üyeyi derneğimize kazandırdık. İlk programımızda Kocaeli’nin en büyük salonlarından birini tutarak, 1000 kişilik iftar programı düzenledik. Biz, doğduğumuz yer ile doyduğumuz yer arasında köprü kurmayı amaç edindik” ifadelerini kullandı.

“YENİ NESİL BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Yeni neslin Yozgat’ı tanımadığını belirten Davut Murat, “Amacımız, yeni neslimize Yozgat’ı unutturmamak ve içinde yaşadığımız Kocaeli’ye katma değer katmaktır. Bir elin nesi var, iki elin sesi var, bizim için önemli bir düsturdur. Bu amaçla, Yozgat sevdalısı olan, kendi çıkarlarını düşünmeyen, olaya makam mevki olarak bakmayan insanlarla bir araya geldik ve derneğimizi kurduk. Biz, asla gösteriş peşinde değil, memleketimize ve milletimize hizmet etmeyi planlıyoruz. Bizim tek bir sevdamız var, vatan, millettir. Hiçbir zaman derneğimize siyaseti bulaştırmayacağız” dedi.

26 Nis 2022 - 16:29 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.370.425 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Murat: Amacımız yeni neslimize Yozgat’ı unutturmamak mask
Murat: Amacımız yeni neslimize Yozgat’ı unutturmamak
Kocaeli’den Baş ve Pektekin OYDER’in yönetimine girdi mask
Kocaeli’den Baş ve Pektekin OYDER’in yönetimine girdi
Kocabayramlar’da Açar Ailesi dostlarıyla iftar yaptı mask
Kocabayramlar’da Açar Ailesi dostlarıyla iftar yaptı
Biz Kandırayız Platformu ziyaretlerde bulundu mask
Biz Kandırayız Platformu ziyaretlerde bulundu
Gümüşhaneliler iftarda buluştu mask
Gümüşhaneliler iftarda buluştu
Kroman Çelik İlkokulu’nda 23 Nisan doyasıya kutlandı mask
Kroman Çelik İlkokulu’nda 23 Nisan doyasıya kutlandı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL