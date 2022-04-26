Kocaeli’nin tanınmış iş adamlarından olan, geri dönüşüm ve servis hizmetleri yapan genç girişimci iş adamı Davut Murat etrafında bir araya gelen ilimizde önde gelen iş adamları, Kocaeli Yozgatlılar Sosyal ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni kurdular. Yaklaşık 20 yıldır İzmit’te ticaret yapan genç girişimci iş adamı ve Kocaeli Yozgatlılar Sosyal ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Davut Murat, amacının Yozgatlıları bir çatı altında toplamak olduğunu söyledi.

“BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR”

“Birlikten güç doğar” diyen Davut Murat, “Kocaeli genelinde çok ciddi bir Yozgat nüfusu var. Amacımız, Yozgatlıları bir çatı altında toplamaktır. Kuruluşunu iki ay önce yapmamıza rağmen çok sayıda üyeyi derneğimize kazandırdık. İlk programımızda Kocaeli’nin en büyük salonlarından birini tutarak, 1000 kişilik iftar programı düzenledik. Biz, doğduğumuz yer ile doyduğumuz yer arasında köprü kurmayı amaç edindik” ifadelerini kullandı.

“YENİ NESİL BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Yeni neslin Yozgat’ı tanımadığını belirten Davut Murat, “Amacımız, yeni neslimize Yozgat’ı unutturmamak ve içinde yaşadığımız Kocaeli’ye katma değer katmaktır. Bir elin nesi var, iki elin sesi var, bizim için önemli bir düsturdur. Bu amaçla, Yozgat sevdalısı olan, kendi çıkarlarını düşünmeyen, olaya makam mevki olarak bakmayan insanlarla bir araya geldik ve derneğimizi kurduk. Biz, asla gösteriş peşinde değil, memleketimize ve milletimize hizmet etmeyi planlıyoruz. Bizim tek bir sevdamız var, vatan, millettir. Hiçbir zaman derneğimize siyaseti bulaştırmayacağız” dedi.