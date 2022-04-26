Kocaeli’den Baş ve Pektekin OYDER’in yönetimine girdi

Türkiye Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)’in genel kurulu önceki gün İstanbul’da yapıldı. Başkan Turgay Mersin’in genel kurul öncesi istifasının ardından OYDER Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda başkanlığa Dr. Altuğ Erciş seçildi. Erciş, 3 yıl bu görevi sürdürecek.
BAŞ VE PEKTEKİN DE YÖNETİM KURULUNDA
Dernek Başkanı seçilen Dr. Altuğ Erciş’in listesinde ilimizden EFSANE Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Baş ve NAZER Otomotiv Genel müdürü Aykut Pektekin de yer aldı. Yeni başkan Dr. Altuğ Erciş’in başkanvekilliklerini Zeynep Fidan Soysal ve Uğur Güven, yardımcılıklarını Kemal Tepret, Ali Barut, İsmail Ö. Bilal, Ömer Koyuncu, Uğur Yalçınkaya üstlendi.
YÜZDE 100 TEMSİL
OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erciş, seçimden sonra yaptığı konuşmada geçmiş dönemdeki başkanlara teşekkür ederek, derneğin tarihindeki en yüksek üye sayısına ulaştığını belirtti. Erciş, Türkiye’deki bayilerin yüzde 65’inin dernek çatısı altında bulunduğuna da işaret ederek “OYDER’in etkinliği daha da arttıkça yüzde 100 temsile ulaşacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz” dedi.
YÖNETİME GİRDİLER
Cüneyt Baş
Aykut Pektekin
OYDER’İN YÖNETİM KURULU
Dr. Altuğ ERCİŞ
Mustafa Cüneyt BAŞ
Aykut PEKTEKİN
Ömer KOYUNCU
Uğur GÜVEN
İsmail Ö. BİLAL
Ali BARUT
Murat YEĞİN
Zeynep Fidan SOYSAL
Kemal TEPRET
Uğur YALÇINKAYA
Ali Erdem CİNDİLLİ
Baki KIŞ
Mehmet Akif KOÇAK
Gökhan AŞIKOĞLU
Gökhan SAYGI
Hilal KOSİF
Gizem YÜZBAŞIOĞLU
Kubilay E. ERDEM
Ali ÖZERİNÇ
Emin ILICAK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.