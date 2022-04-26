Kocaeli’den Baş ve Pektekin OYDER’in yönetimine girdi

Türkiye Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)’in genel kurulu önceki gün İstanbul’da yapıldı. Başkan Turgay Mersin’in genel kurul öncesi istifasının ardından OYDER Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda başkanlığa Dr. Altuğ Erciş seçildi. Erciş, 3 yıl bu görevi sürdürecek.

BAŞ VE PEKTEKİN DE YÖNETİM KURULUNDA

Dernek Başkanı seçilen Dr. Altuğ Erciş’in listesinde ilimizden EFSANE Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Baş ve NAZER Otomotiv Genel müdürü Aykut Pektekin de yer aldı. Yeni başkan Dr. Altuğ Erciş’in başkanvekilliklerini Zeynep Fidan Soysal ve Uğur Güven, yardımcılıklarını Kemal Tepret, Ali Barut, İsmail Ö. Bilal, Ömer Koyuncu, Uğur Yalçınkaya üstlendi.

YÜZDE 100 TEMSİL

OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erciş, seçimden sonra yaptığı konuşmada geçmiş dönemdeki başkanlara teşekkür ederek, derneğin tarihindeki en yüksek üye sayısına ulaştığını belirtti. Erciş, Türkiye’deki bayilerin yüzde 65’inin dernek çatısı altında bulunduğuna da işaret ederek “OYDER’in etkinliği daha da arttıkça yüzde 100 temsile ulaşacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz” dedi.

YÖNETİME GİRDİLER

Cüneyt Baş

Aykut Pektekin

OYDER’İN YÖNETİM KURULU

Dr. Altuğ ERCİŞ

Mustafa Cüneyt BAŞ

Aykut PEKTEKİN

Ömer KOYUNCU

Uğur GÜVEN

İsmail Ö. BİLAL

Ali BARUT

Murat YEĞİN

Zeynep Fidan SOYSAL

Kemal TEPRET

Uğur YALÇINKAYA

Ali Erdem CİNDİLLİ

Baki KIŞ

Mehmet Akif KOÇAK

Gökhan AŞIKOĞLU

Gökhan SAYGI

Hilal KOSİF

Gizem YÜZBAŞIOĞLU

Kubilay E. ERDEM

Ali ÖZERİNÇ

Emin ILICAK