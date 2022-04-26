26 Nis 2022 - 16:31- Gündem G: 26 Nis 2022 - 16:32

Karaosmanoğlu’nun yengesi vefat etti
Karaosmanoğlu’nun yengesi vefat etti mask

Başiskele Fatih Mahallesi Bağlar Caddesi adresinde ikamet eden Kuran kursu hocası merhum Ali İhsan Karaosmanoğlu’nun eşi, 9 çocuk annesi Emine Karaosmanoğlu (73) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu’nun yengesi olan Emine Karaosmanoğlu’nun cenazesi öğle namazında Yuvacık Merkez Camii’nden alınarak Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

26 Nis 2022 - 16:31 - Gündem

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