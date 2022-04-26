Derinceliler Kadir Gecesi’nde buluşacak

Derince Belediyesi’nin bu akşamki Kadir Gecesi’nde Büyük İftar Buluşması düzenliyor. İlçe halkı oruçlarını hep birlikte açmanın huzurunu yaşayacak. Derince Kent Meydanı’nda düzenlenecek olan iftarın ardından okunacak Kuran-ı Kerim tilaveti ile eller hep birlikte semaya açılarak, dualar edilecek.
GRUP ANKA SAHNE ALACAK
Anka İlahi Grubu’nun seslendireceği ilahiler ve tasavvuf müziği konserinin de yer aldığı Kadir Gecesi özel programı teravih namazının ardından da devam edecek. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşecek iftar organizasyonuna tüm Derincelilerin davetli olduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.