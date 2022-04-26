26 Nis 2022 - 16:32- Gündem G: 26 Nis 2022 - 16:33

Derinceliler Kadir Gecesi’nde buluşacak

Ramazan ayı boyunca çayhane etkinliklerinin merkezi olan Kent Meydanı, bu kez Kadir Gecesi’nde Derince Belediyesi’nin düzenleyeceği Büyük İftar Buluşması’na ev sahipliği yapacak
Derinceliler Kadir Gecesi’nde buluşacak mask

Derince Belediyesi’nin bu akşamki Kadir Gecesi’nde Büyük İftar Buluşması düzenliyor. İlçe halkı oruçlarını hep birlikte açmanın huzurunu yaşayacak. Derince Kent Meydanı’nda düzenlenecek olan iftarın ardından okunacak Kuran-ı Kerim tilaveti ile eller hep birlikte semaya açılarak, dualar edilecek.

GRUP ANKA SAHNE ALACAK

Anka İlahi Grubu’nun seslendireceği ilahiler ve tasavvuf müziği konserinin de yer aldığı Kadir Gecesi özel programı teravih namazının ardından da devam edecek. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşecek iftar organizasyonuna tüm Derincelilerin davetli olduğu belirtildi.

26 Nis 2022 - 16:32 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.370.425 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Derinceliler Kadir Gecesi’nde buluşacak mask
Derinceliler Kadir Gecesi’nde buluşacak
Karaosmanoğlu’nun yengesi vefat etti mask
Karaosmanoğlu’nun yengesi vefat etti
Murat: Amacımız yeni neslimize Yozgat’ı unutturmamak mask
Murat: Amacımız yeni neslimize Yozgat’ı unutturmamak
Kocaeli’den Baş ve Pektekin OYDER’in yönetimine girdi mask
Kocaeli’den Baş ve Pektekin OYDER’in yönetimine girdi
Kocabayramlar’da Açar Ailesi dostlarıyla iftar yaptı mask
Kocabayramlar’da Açar Ailesi dostlarıyla iftar yaptı
Biz Kandırayız Platformu ziyaretlerde bulundu mask
Biz Kandırayız Platformu ziyaretlerde bulundu
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL