Derinceliler Kadir Gecesi’nde buluşacak

Derince Belediyesi’nin bu akşamki Kadir Gecesi’nde Büyük İftar Buluşması düzenliyor. İlçe halkı oruçlarını hep birlikte açmanın huzurunu yaşayacak. Derince Kent Meydanı’nda düzenlenecek olan iftarın ardından okunacak Kuran-ı Kerim tilaveti ile eller hep birlikte semaya açılarak, dualar edilecek.

GRUP ANKA SAHNE ALACAK

Anka İlahi Grubu’nun seslendireceği ilahiler ve tasavvuf müziği konserinin de yer aldığı Kadir Gecesi özel programı teravih namazının ardından da devam edecek. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşecek iftar organizasyonuna tüm Derincelilerin davetli olduğu belirtildi.