İşten atılan EnerjiSA işçileri Kocaeli’de: Sabancı’dan para teklif ediyorlar

Sendikalı oldukları için işten çıkarılan EnerjiSA-Başkent Elektrik işçileri eylemlerini Sabancı Holding'in merkezine taşımak için Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşünü sürdürüyor. DİSK’e bağlı Enerji-Sen üyesi işçiler, “İşten atılan Başkent Elektrik işçileriyiz, işimizi ve ekmeğimizi geri almak için yürüyoruz” diyerek 23 Nisan 2022 Ankara’dan yola çıktı. İlk önce Eskişehir’e uğrayan işçiler daha sonra ise Bursa’ya yürüdü. Bugün Kocaeli’ye gelen işçileri İzmit Sabri Yalım Parkı’nda TMMOB İKK İl Sekreteri Murat Kürekci, DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım, Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, SES Kocaeli Şube Başkanı Murat Harata, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, SOL Parti İş Başkanı Ömer Budak, Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, CHP İl Yöneticileri ve çok sayıda siyasi parti ve sendika temsilcisi katılım sağladı.

“NASIL DİRENDİKLERİNİ ANLATTILAR”

Enerji-Sen Örgütlenme Uzmanı Osman Çokaman, “Yola çıktık ve bir araya geldik. Bugün Türkiye işçi sınıfının önemli bir kenti olan Kocaeli’deyiz. Burada da dostlarımız bizi karşıladı. Gücümüze güç kattılar. Biz yola çıktığımızdan beri haber manşetlerinde yalnızca ‘atılan işçiler’ olarak değil aynı zamanda bu memlekette enerji dağıtımının özelleştirilmesinin de sorunlarını da çilesini çeken, afet bölgelerinde çalışan, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçiler olduğumuzu, bizim de işçi olduğumuzu her yerde dile getirdik. İşçi arkadaşlarımız başlarından neler geçtiğini, sarı sendikalarda nasıl kıskaç altına alındıklarını, nasıl sömürüldüklerini, nasıl mücadeleye karar verdiklerini ve şimdi nasıl direndiklerini anlattılar” dedi.

“BAKTILAR Kİ BUNLAR DOĞRU YOLU BULUYOR…”

İşçiler sırayla konuşurken, işçi Bekir Bayatlı, “Bizi kapının önüne koydular. İllere uğradık. Sizlere anlatmak için geldik. Geceleri sokaklarınızı aydınlatan işçiler bugün kapının önüne konulduğunu, sarı sendikaların dirsek gösterip kapı önüne sermaye ile birlikte koyduklarını anlatmaya geldik. Biz patronumuzdan daha önceyiz. Elektrikte çalışma belgesini sermayeden daha önce aldım. Bizi tesis gibi gördüler, bizim yanımıza yeni elemanlar yerleştirdiler. Biz onları usta, enerji işçisi yaptık. Baktılar ki bunların sesi çok çıkıyor, doğru yolu buluyor, sendika özgürlüğümüzü elimizden almak istediler, alamadılar. Çünkü işçi gözünü açtı. İşçi artık konuşuyor ve direniyor. İşçi hakkını aramaya başladı. İşçi, sokaklarda, hukuk yollarında her yerde vatandaşa, halka hizmet ettiği gibi kendi arkadaşlarına da hizmet etmeyi öğrendi. Biz işçi arkadaşların da sigortasıyız. Güvenli çalışmak istiyoruz. Sarı sendikanın oyunlarına gelip, sermaye de sarı sendikanın ağzıyla bir işçiyi, emekçiyi kapının önüne koyamayacağını anlatmak için geldik buraya. Durmayacağız, direneceğiz” dedi.

“BİZE TELEFONLA PARA TEKLİF EDİYORLAR”

Bir diğer işten atılan işçi Mehmet Oğuz, “Bizi 04 kodundan işten attılar, uygun pozisyon yok diyerek başkanımızı aradım. Bunun açıklamasını 4 hafta direnerek açıklama istedik, alamadık. Bu nedenle Ankara’dan yola çıktık. Şehir şehir geziyoruz. Son durağımız İstanbul Sabancı Holging olacak. Gerekirse orada çadır da kuracağız ama bu sonucu almadan evlerimize geri dönmeyeceğiz. Sabancı’dan bize telefonla paralar teklif ediyorlar ama bilmiyorlar ki emekçiyi parayla satın alamayacaklarını. Biz ekmek istiyoruz, işimizi geri almak istiyoruz. Enerji işçilerinin sesi, gücü olmak istiyoruz. Güç olmak ve buna karşı çıkmak istiyoruz. Bunun içinse gerekirse direneceğiz ama sonunda işçi, emekçi kazanacak. Bu işçinin sesini tüm Türkiye duyacak” ifadelerinde bulundu.

“CADDE CADDE, ŞEHİR ŞEHİR ANLATACAĞIZ”

İşten atılan bir diğer işçi Erdal Şener, “Kaç yıllık emeğin karşılığı 4 satırlık yazı mı olmalı? Zonguldak’ta, Bartın’da, Kastamonu’da metrelerce kar yağarken bizi kar durduramamış, sen nasıl durduracaksın? Duramayacaklarını da cadde cadde, şehir şehir anlatacağız. Bizim hiçbir talebimiz yok. Biz megafonu elimizden bırakıp tornavida tutmak istiyoruz. Bizim başka hiçbir talebimiz yok” dedi. Tes-İş Sendikası’na bağlı olduğunu belirten Ahmet Kelle, “Tes-İş Sendikası bana sahip çıkmadı. Bana sahip çıkan sendika işçi buradadır. Nasıl 10-20 yıllık işçiye kadro yok. Nasıl işçiye yalan söylersin? Nasıl bir kurumsal firması? Ankara’da sorduk alamadık; Sabancı’ya gidelim bir de onlara soralım. Hakkımızı alana kadar geri dönmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“TOPYEKÜN DİSK’İ BULURSUNUZ”

DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, “İşçiler, kendi sendikasını kendi seçtikleri için işten atılıyorlar ama şunu bilmiyorlar ki biz DİSK’iz. Enerji-sen’in DİSK’in üyelerini işten attığında karşılığında topyekün DİSK’i bulursunuz. Hiçbir zaman yalnız olmayacak. Bu ülkede tüm çalışanların yüzde 60’dan fazlası asgari ücretle geçiniyorsa emekçinin konuşacak bir sözü kalmamıştır. Bundan sonraki süreçte hep birlikte mücadele var; önümüzde 1 Mayıs var. Halkımız ile beraber bu mücadeleyi ortaklaştıracağız. Bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Kutlu olsun” ifadelerinde bulundu.

“HAKLI OLAN, GÜÇLÜ OLAN BİZİZ”

DİSK Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, “Nerede işçi insanca yaşama talebinde bulunsa kapının önüne konuluyor. Demokrasiden bahsediliyor, Türkiye’nin en büyük halk hareketi Gezi’den ceza yağıyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Hepimizin kapısına ödeyemeyeceğimiz faturaları yolluyor. Hak, hukuk diyen kim varsa kapının önüne konuluyor. Yok öyle yağma. Bu mücadeleyi birleşe birleşe kazanacağız. Mesele 5 enerji işçisinin mücadelesi değildir. Bu mücadelenin sonunda biliyoruz ki haklı olan, güçlü olan biziz. İstedikleri kadar onlar görmezden gelsinler. Biz il, il emek dostlarıyla beraber bu mücadeleyi, çağrıyı yükseltmeye devam edeceğiz. Her seferinde saldırdıklarında bizim sesimiz daha gür çıktı. Sabancılar iyi bilgin ki kavga bitmedi, kavga yeni başlıyor” dedi.