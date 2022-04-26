“Kocaeli’ye kattığınız vizyon stada ulaşım için dere üzerine kurulan derme çatma köprü”

Başkan Yıldızlı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sayın Mehmet Ellibeş herhalde dün paylaştığımız Kocaelispor taraftarlarına dere atlatan stat ulaşım çilesini unutturmak istiyor. Unutturmak istedikleri birkaç noktayı da ben dile getirmek isterim. İstanbul Belediyesi ve İzmit Belediyesi yalnızca 3 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor. Anlata anlata bitiremediğiniz ve daha 5 metresi bile hizmete girmemiş metro projesini belediyeniz mi yapıyor yoksa bakanlık mı? Bir de bu proje 2009 yılından bu yana seçim vaatleriniz arasında var mı yok mu? 2009 yılından bu yana geçen 13 yılda metro yapmak yeni mi aklınıza geldi yoksa bahsettiğiniz vizyonu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler göreve gelince mi kazandınız? Gelelim Yürüyüş Yolu’na sayın Ellibeş. Cumhuriyet Halk Partili Sefa Sirmen’in yaptığı Yürüyüş Yolu’na kaç yıldır bir çivi bile çakmadınız da, İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet Fethiye Caddesi’ni yeniliyoruz dediğinde aklınıza Yürüyüş Yolu geldi? Bir de bu Yürüyüş Yolu’nun iş bırakan müteahhiti ile mahkeme durumunuz nedir? Kamuyu ne kadar zarar ettirdiniz? İnsanları mağdur ettiğiniz Cedit Mahallesi’nde kentsel dönüşümü de bakanlık yapıyor. Yıkım işleri tamamlandı ancak evleri yapacak olan firma için ihale kaç kere iptal edildi? Bir soru daha sormak istiyorum. Cedit’teki hak sahiplerine evlerinin yıkıldığı yerden mi daire veriyorsunuz yoksa eskiden deniz manzaralı evi olan vatandaşlara dere yatağına bakan cepheden mi daire vermeye çalışıp, şehir dışından gelenlere güzel yerlerden daire vaadinde bulunuyorsunuz? Peki Gölcük Belediye Başkanı olduğunuz dönemden kalan Merkez Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümü ve yeni sanayi çarşısına taşıdığınız eski sanayi çarşısının atıl halde bırakmanız hangi vizyonunuzun adımıdır? Bu kente bir Yuvacık Barajı, bir İZGAZ, bir İZAYDAŞ kazandıramamanızın sebebi de aynı vizyonunuz mu? Vergi rekortmeni, sanayinin başkenti diye anılan Kocaeli’ye kattığınız vizyon, hesapsız kitapsız mahalle arasına yapılan stada ulaşım için dere üzerine kurulan derme çatma köprüdür. O köprüyü de zaten sizin belediyeleriniz değil, büyük ihtimalle bölge halkı kendi imkanlarıyla yapmıştır. “