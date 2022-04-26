46 kaçak göçmen jandarmaya yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan 2 araç, Gebze Muallimköy Mahallesi TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yönünde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda Afganistan uyruklu 46 şahıs ile bu şahısları organize eden 3 şüpheli olmak üzere toplam 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken 3 şüpheli ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.