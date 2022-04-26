Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan 2 araç, Gebze Muallimköy Mahallesi TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yönünde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda Afganistan uyruklu 46 şahıs ile bu şahısları organize eden 3 şüpheli olmak üzere toplam 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken 3 şüpheli ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
26 Nis 2022 - 19:47- Asayiş Güncelleme: 26 Nis 2022 - 19:49
46 kaçak göçmen jandarmaya yakalandı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınarak durdurulan iki ayrı araç içinden Afganistan uyruklu 46 göçmen ile onları organize ettiği öne sürülen 3 kişi olmak üzere toplam 49 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.