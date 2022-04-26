26 Nis 2022 - 19:47- Asayiş G: 26 Nis 2022 - 19:49

46 kaçak göçmen jandarmaya yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınarak durdurulan iki ayrı araç içinden Afganistan uyruklu 46 göçmen ile onları organize ettiği öne sürülen 3 kişi olmak üzere toplam 49 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
46 kaçak göçmen jandarmaya yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan 2 araç, Gebze Muallimköy Mahallesi TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yönünde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda Afganistan uyruklu 46 şahıs ile bu şahısları organize eden 3 şüpheli olmak üzere toplam 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken 3 şüpheli ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 Nis 2022 - 19:47 Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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