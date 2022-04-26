26 Nis 2022 - 19:48- Asayiş G: 26 Nis 2022 - 19:50

Durdurulan araçtan kaçak tütün ve filtreler ele geçirildi

İzmit’te polis ekiplerince arama yapılan bir araç içinde çok sayıda kaçak sigara filtresi, tütün ve tütün içiminde kullanılan kağıtlar ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Durdurulan araçtan kaçak tütün ve filtreler ele geçirildi mask

Alınan bilgiye göre polis ekiplerince İzmit’te durdurularak arama yapılan bir araç içinde 20 bin adert sigara sarma kağıdı, 135 paket TAPDK bandrolü bulunmayan tütün ve 122 bin 800 adet sigara filtresi ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.
# bir, polis

26 Nis 2022 - 19:48 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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