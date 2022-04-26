Alınan bilgiye göre polis ekiplerince İzmit’te durdurularak arama yapılan bir araç içinde 20 bin adert sigara sarma kağıdı, 135 paket TAPDK bandrolü bulunmayan tütün ve 122 bin 800 adet sigara filtresi ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.
26 Nis 2022 - 19:48- Asayiş Güncelleme: 26 Nis 2022 - 19:50
Durdurulan araçtan kaçak tütün ve filtreler ele geçirildi
İzmit’te polis ekiplerince arama yapılan bir araç içinde çok sayıda kaçak sigara filtresi, tütün ve tütün içiminde kullanılan kağıtlar ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.