Durdurulan araçtan kaçak tütün ve filtreler ele geçirildi

Alınan bilgiye göre polis ekiplerince İzmit’te durdurularak arama yapılan bir araç içinde 20 bin adert sigara sarma kağıdı, 135 paket TAPDK bandrolü bulunmayan tütün ve 122 bin 800 adet sigara filtresi ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.