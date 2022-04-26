1 Mayıs’a davet ettiler

İlimizde 1 Mayıs kutlamaları “Bu düzen böyle gitmez, birlikte değiştireceğiz” sloganıyla Pazar günü saat 12. 00’de Anıtpark’ta yapılacak. Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, TÜM BEL-SEN Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş ve TMMOB İKK İl Sekreteri Murat Kürekci, gazetemiz Genel Müdürü Erkan Ünal ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret etti. Sendika başkanları, Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri adına bütün işçileri 1 Mayıs mitingine davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.