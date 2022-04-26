26 Nis 2022 - 19:51- Gündem G: 26 Nis 2022 - 19:53

1 Mayıs’a davet ettiler
1 Mayıs’a davet ettiler mask

İlimizde 1 Mayıs kutlamaları “Bu düzen böyle gitmez, birlikte değiştireceğiz” sloganıyla Pazar günü saat 12. 00’de Anıtpark’ta yapılacak. Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, TÜM BEL-SEN Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş ve TMMOB İKK İl Sekreteri Murat Kürekci, gazetemiz Genel Müdürü Erkan Ünal ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret etti. Sendika başkanları, Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri adına bütün işçileri 1 Mayıs mitingine davet etti.

26 Nis 2022 - 19:51 - Gündem

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1 Mayıs’a davet ettiler mask
1 Mayıs’a davet ettiler
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