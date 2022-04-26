DP lideri Uysal Körfez’e geliyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Demokrat Parti Körfez İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenecek iftar programı dolayısıyla 28 Nisan Perşembe günü Kocaeli'ye geliyor.