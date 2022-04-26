26 Nis 2022 - 19:53- Siyaset G: 26 Nis 2022 - 19:54

DP lideri Uysal Körfez’e geliyor

26 Nis 2022 - 19:53 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.370.425 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
DP lideri Uysal Körfez’e geliyor mask
DP lideri Uysal Körfez’e geliyor
“Kocaeli’ye kattığınız vizyon stada ulaşım için dere üzerine kurulan derme çatma köprü” mask
“Kocaeli’ye kattığınız vizyon stada ulaşım için dere üzerine kurulan derme çatma köprü”
AKP'de iftar 30 Nisan’da, bayramlaşma 2 Mayıs’ta olacak mask
AKP'de iftar 30 Nisan’da, bayramlaşma 2 Mayıs’ta olacak
Esnaftan CHP’ye: Kurtarın bizi mask
Esnaftan CHP’ye: Kurtarın bizi
6'lı ittifak dağılıyor mu? mask
6'lı ittifak dağılıyor mu?
“Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak vatan borcudur” mask
“Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak vatan borcudur”
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL