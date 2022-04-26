Destici Gezi eylemleri ile 15 Temmuz kalkışmasını bir tuttu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin teşkilat iftarına katılmak için bugün ilimize geldi. SEKA Park’ta bulunan SEKA Deniz Restoranda gerçekleşen teşkilat iftarına İl Başkanı Remzi Kaya ev sahipliği yaptı. Teşkilat üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği iftar programına Gazi Muharipler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Türkiye Harp Malülü Şehit, Dul ve Yetimleri Kocaeli Şubesi Başkanı Şaban Arlı ve gaziler katıldı.

KAYA’DAN TEŞEKKÜR

İftar programında oruçların açıklaması sonrası ilk konuşmayı İl Başkanı Remzi Kaya gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 yıldır toplu iftar sofralarından uzak olduklarını hatırlatan Kaya, “Rabbime binlerce kez şükürler olsun pandeminin etkinlerinden büyük oranda kurtularak bir araya geldik. İnşallah hep birlikte ramazan bayramına erişeceğiz. Teşriflerinden dolayı Sayın Genel Başkanımıza, gazilerimize ve şehit ailelerine teşekkür ediyorum. Rabbim ramazanın feyzinden nasiplenen kullarından eylesin” ifadelerini kullandı.

“RAMAZAN TEMENNİSİ”

Ardından kürsüye Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici çıktı. Kalabalığı selamlayan Destici, “Kıymetli gazilerimiz, şehitlerimizin kıymetli aileleri. Kıymetli misafirlerimiz. Böyle güzel bir ramazan akşamında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Değerli kardeşlerim. Yarın kadir gecesini idrak edeceğiz. Ben kadir gecenizi tebrik ediyorum. Cümle ümmeti Muhammet’in bu geceden nasip edenlerden olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Hemen akabinde Ramazan Bayramını kutlayacağız. Sevdikleriniz ile birlikte bayramı geçirmenizi yüce rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

“TERÖRİST SADECE DAĞDA DEĞİL”

Devem eden sınır dışı operasyonları ile ilgili de konuşan Destici, “Kıymetli kardeşlerim. Bizler güzel iftar soflarında güven içerisinde iftarlarımızı açarken sınırlarımızın ötesinde kahramanlarımız vatan savunması için mücadele ediyor. Rabbim güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız da desteklerimiz de sonuna kadar onlarladır. Kandil ve diğer terör yuvalarını yok etmeyi planlayan pençe kilit operasyonu devam ediyor. Şehitlerimiz var. Bugün 3 vatan evladının daha şehit olduğunu öğrendik. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. İş bizim askerimizin polisimizin onlara pençe atması ile bitmiyor. Terörist sadece dağda ve kampta değil” dedi.

“BUNLAR AYNI SOYUN KÖPEĞİ”

Terörist Türkiye Büyük Millet Meclisine kadar gelmiş diyen Destici, “Sadece gelmekle kalmamış Hınçak ve Taşnak Ermeni çetelerinin artıklarını da getirmiş. On binlerce Müslüman ve kadının çocuğun katili olanların artıklarını getirmiştir. Çünkü bunlar aynı soyun köpeği. Çünkü bunların efendileri aynı. Bunun için bunlar kolaylıkla iş birliği yapabiliyor. Biri çıkıyor 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilmesi için teklif sunuyor. Ermenistan’da bir tane Türk bulamazsınız. Bir tane türkün oraya Turist olarak gitmesine bile izin vermezler. Ama bizim ülkemizde, Türkiye cumhuriyeti devletin vatandaşı olan Ermenileri ayırıyorum. On binlerce kaçak ermeni var. HDP PKK Kontenjanından meclise gelmiş olan Ermeni vatandaşı hainler var. Kim aziz Türk Milletine hainlik ediyorsa elbette ki karşısında bizi ve Alperenleri bulacaktır” şeklinde konuştu.

TANRIKULU VE PAYLAN’A YÜKLENDİ

Destici konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı; “CHP’nin PKK sevdalısı bir tane vekili çıkıyor ecdadımıza ve Müslüman Türk milletine iftira atıyor. Bunu lanetliyorum. Bu konuda yargımız harekete geçmiştir. Bu vatan sahipsiz değildir. Cumhur İttifakının oluşma sebebi de budur. Halep’in Musul’un Kerkük’ün tekrar Türk Milleti ile buluşması için atılan tüm adımları kıymetli görüyoruz. Bunun için Cumhur İttifakı diyoruz. Kendimiz için istemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı her konuda konuşuyor ama ben beklerim ki Sayın Kılıçdaroğlu iki çift de ermeni kökenli olmasına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisinde oturup hainlik yapana etsin. Onu geçtim, kendi partisinin milletvekili bu milleti soy kırım ithamı ile suçlarken buna söyleyecek bir çift sözün yok mu? Milletimiz bekliyor.

15 TEMMUZ VE GEZİ’Yİ BİR TUTTU

Dün mahkeme Gezi Davası ile bilinen dava ile ilgili bir karar verdi. 2013 yıllına gidelim ve bir kez daha hatırlayalım. İstanbul’da Taksim Meydanında, Gezi Parkında bazı ağaçların söküldüğü iddiası ile başlayan eylemler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm ülkeye yayılan bir kalkışma hareketi başladı. Bunun gayesi devleti ele geçirmekti aynı 15 Temmuz’da olduğu gibi. Milletimizin cesareti ile buna fırsat verilmedi. Bu kim planladıysa, kim organize ettiyse yargı onun cezasını verecektir. Halkın oyları ile seçilmiş Cumhurbaşkanına parmak sallamak kimsenin haddi değildir. Kimse sınırı aşmamalıdır. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Kararlar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanına parmak sallayamazsınız. Bunların derdi bu meseleden siyasi rant elde etmek ve milleti ayaklandırmak. CHP Grup Başkan Vekili parmak Cumhurbaşkanına karşı tehditler savururken DHKPC’nin siyasi temsilcisi ile milleti ayağa kalkmaya davet ediyor.

“ASGARİ ÜCRETLİYE İKİNCİ ZAM GELECEK”

CHP’nin dostu HDP, CHP’nin dostu TİP, CHP’nin dostu terör örgütünün uzantısı. O zaman CHP ile aynı masada oturanlar kim oturuyor. Onun da takdirini sizlere bırakıyorum. Tabi ki sorunlarımız var. Elebette ki Bu sorunları el birliği ile aşacağız. Özellikle düşük maaş alan emeklilerimiz. Özellikle çiftçimiz. Özellikle asgari ücretlimiz. Bunların problemlerini biliyoruz. Asgari ücret konusunu gündeme getirdik ikinci kez arttırılmasını teklif ettik. Haziran ayında asgari ücret tespit komisyonu yeniden toplanacak. Ve enflasyon farkı asgari ücretliye verilecek. Asgari ücretleri enflasyona yendirilmeyecek. 2 bin 500 lira maaş alan emeklinin maaşları iyileştirilecek. Bunun müjdesi çalışma ve sosyal güvenlik bakanı tarafından verildi.”