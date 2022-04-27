27 Nis 2022 - 09:18- Spor G: 27 Nis 2022 - 09:20

Dadaş hazırlıkları başladı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Dadaş hazırlıkları başladı mask

1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da zorlu maçın hazırlıkları başladı. Körfez Brunga Tesisleri’ndeki ilk antrenmanda futbolcuların moralinin hayli yüksek olduğu görüldü. Benhur ve Mazlum kart cezalısı, Pereira’nın da sakatlığı nedeni ile forma giyemeyeceği yeşil siyahlılarda Teknik Direktör Fırat Gül’ün nasıl bir planla takımını sahaya süreceği merak ediliyor.

BABACAR ÇIKMADI

Akşamki antrenmana Babacar çıkmadı ve futbolcunun dinlendirildiği belirtildi. Öte yandan Pereira da 2 haftalık bir aranın ardından çalışmalara fizyoterapist eşliğinde başladı. Manisa maçında solunum sorunu yaşayan Musa Nizam antrenmanda yer aldı ve takımdan ayrı düz koşu ile çalışmasını tamamladı. Isınma koşusu, ısınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma çalışmalarının yapıldığı antrenmanda 3’e bölünen futbolcular yarım sahada çift kale maç yaptı.

27 Nis 2022 - 09:18 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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