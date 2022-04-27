Dadaş hazırlıkları başladı

1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da zorlu maçın hazırlıkları başladı. Körfez Brunga Tesisleri’ndeki ilk antrenmanda futbolcuların moralinin hayli yüksek olduğu görüldü. Benhur ve Mazlum kart cezalısı, Pereira’nın da sakatlığı nedeni ile forma giyemeyeceği yeşil siyahlılarda Teknik Direktör Fırat Gül’ün nasıl bir planla takımını sahaya süreceği merak ediliyor.
BABACAR ÇIKMADI
Akşamki antrenmana Babacar çıkmadı ve futbolcunun dinlendirildiği belirtildi. Öte yandan Pereira da 2 haftalık bir aranın ardından çalışmalara fizyoterapist eşliğinde başladı. Manisa maçında solunum sorunu yaşayan Musa Nizam antrenmanda yer aldı ve takımdan ayrı düz koşu ile çalışmasını tamamladı. Isınma koşusu, ısınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma çalışmalarının yapıldığı antrenmanda 3’e bölünen futbolcular yarım sahada çift kale maç yaptı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.