Ekcan Grup iftarda bir araya geldi

ANAP eski Milletvekili Sefer Ekşi ve oğlu Yakup Ekşi'nin işlettiği Ekcan İnşaat ve Mimarlık, personellerini iftar programında ağırladı. Her sene geleneksel olarak yapılan ve pandemi süreci nedeniyle son 2 yıldır ara verilen geleneksel iftar programı Geçit Restoranda gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı programda konuşan Yakup Ekşi, "Hep birlikte daha keyifli zamanlar geçireceğiz. Pandemi gibi zorlu bir dönemi atlattık. İnşallah bir daha o günleri görmeyiz. Afiyet olsun. Allah oruçlarımızı kabul etsin" dedi. Ekşi ailesi geçtiğimiz Pazar günü ise sahibi olduğu Kefaluka Otel'in personeei ile Bodrum'da iftar yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.