27 Nis 2022 - 09:20- Gündem G: 27 Nis 2022 - 09:24

Ekcan Grup iftarda bir araya geldi

ANAP eski Milletvekili Sefer Ekşi ve oğlu Yakup Ekşi'nin işlettiği Ekcan İnşaat ve mimarlık, personellerini iftar programında ağırladı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Ekcan Grup iftarda bir araya geldi mask
Haber albümü için resme tıklayın

ANAP eski Milletvekili Sefer Ekşi ve oğlu Yakup Ekşi'nin işlettiği Ekcan İnşaat ve Mimarlık, personellerini iftar programında ağırladı. Her sene geleneksel olarak yapılan ve pandemi süreci nedeniyle son 2 yıldır ara verilen geleneksel iftar programı Geçit Restoranda gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı programda konuşan Yakup Ekşi, "Hep birlikte daha keyifli zamanlar geçireceğiz. Pandemi gibi zorlu bir dönemi atlattık. İnşallah bir daha o günleri görmeyiz. Afiyet olsun. Allah oruçlarımızı kabul etsin" dedi. Ekşi ailesi geçtiğimiz Pazar günü ise  sahibi olduğu  Kefaluka Otel'in personeei ile  Bodrum'da iftar  yaptı.

27 Nis 2022 - 09:20 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.402.031 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kandıra Belediyesi’nin Ramazan Etkinlikleri Dolu Dolu Geçiyor mask
Kandıra Belediyesi’nin Ramazan Etkinlikleri Dolu Dolu Geçiyor
2011 Renault çekici araç satılık! mask
2011 Renault çekici araç satılık!
Kandıra'da icradan satılık tarla mask
Kandıra'da icradan satılık tarla
Kartepe'de 2 katlı karkas bina icradan satılık mask
Kartepe'de 2 katlı karkas bina icradan satılık
Şayir’den Kadir Gecesi Mesajı    mask
Şayir’den Kadir Gecesi Mesajı   
Başkan Büyükakın” Kadir Gecemiz insanlığın barışına ve adaletine vesile olsun”   mask
Başkan Büyükakın” Kadir Gecemiz insanlığın barışına ve adaletine vesile olsun”  
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL