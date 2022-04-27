Ekcan Grup iftarda bir araya geldi

ANAP eski Milletvekili Sefer Ekşi ve oğlu Yakup Ekşi'nin işlettiği Ekcan İnşaat ve Mimarlık, personellerini iftar programında ağırladı. Her sene geleneksel olarak yapılan ve pandemi süreci nedeniyle son 2 yıldır ara verilen geleneksel iftar programı Geçit Restoranda gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı programda konuşan Yakup Ekşi, "Hep birlikte daha keyifli zamanlar geçireceğiz. Pandemi gibi zorlu bir dönemi atlattık. İnşallah bir daha o günleri görmeyiz. Afiyet olsun. Allah oruçlarımızı kabul etsin" dedi. Ekşi ailesi geçtiğimiz Pazar günü ise sahibi olduğu Kefaluka Otel'in personeei ile Bodrum'da iftar yaptı.