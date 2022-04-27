27 Nis 2022 - 09:23- Spor G: 27 Nis 2022 - 09:25

Trabzonsporlular İzmit’te kutlama yapacağını duyurdu
Trabzonsporlular İzmit’te kutlama yapacağını duyurdu mask
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Süper Lig’de şampiyonluğa çok yaklaşan Trabzonspor’un en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 11 puanlık bir fark bulunuyor. Son 5 maçta 1 galibiyet elde eden bordo mavili ekip Antalyaspor karşısında berabere bile kalsa 2021-2022 sezonunu bitime 3 hafta garantilemiş olacak. Trabzon’da şampiyonluk için gün sayılırken Trabzonspor taraftarı İzmit’te de kutlama programı organize edileceğini duyurdu. Gurbetçi Gençler Grubu paylaşımında “Tüm taraftarımızı şampiyonluk ilanından hemen sonra, bayraklarla ve meşalelerle Anıtpark toplanma alanına davet ediyoruz” denildi.
# bir, ile

27 Nis 2022 - 09:23 - Spor

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