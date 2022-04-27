Trabzonsporlular İzmit’te kutlama yapacağını duyurdu

Süper Lig’de şampiyonluğa çok yaklaşan Trabzonspor’un en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 11 puanlık bir fark bulunuyor. Son 5 maçta 1 galibiyet elde eden bordo mavili ekip Antalyaspor karşısında berabere bile kalsa 2021-2022 sezonunu bitime 3 hafta garantilemiş olacak. Trabzon’da şampiyonluk için gün sayılırken Trabzonspor taraftarı İzmit’te de kutlama programı organize edileceğini duyurdu. Gurbetçi Gençler Grubu paylaşımında “Tüm taraftarımızı şampiyonluk ilanından hemen sonra, bayraklarla ve meşalelerle Anıtpark toplanma alanına davet ediyoruz” denildi.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.