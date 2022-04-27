Fırat Gül: Erzurum’da istediğimiz sonucu alacağız

Kocaelispor’un genç ve başarılı teknik direktörü Fırat Gül, Erzurum’da kendilerini zor bir maçın beklediğini ifade etti ve “Erzurum’da istediğimiz sonucu alacağız” diye konuştu.

RAKİPLERİN FİNALLERİYDİ

Sözlerine Manisa galibiyeti ile başlayan ve her maçın ayrı bir hikayesi olduğunu ifade eden Fırat Gül şu şekilde konuştu: Manisa maçını, öncesindeki iki maçla bağlantılı olarak değerlendirmek lazım. Bandırma takımı bizim maça ilk 2 şansını elde etmek için çıktı. Menemen maçı da final maçı gibiydi. İki takımın da puanı 36’ydı. Aynı şekilde Manisa da Play-Off için bizim ile final gibi bir maça çıktı. Kısacası 3 final oynadık. Futbolcularımıza da daha önce 7 finalimiz olduğunu belirtmiştim.

BAŞKA ÇAREMİZ YOK

Rakiplerin ne yaptığının hiçbir önemi yok. Bizim kazanmaktan başka çaremiz yok. Futbolcu grubumuz da bu durumu güzel bir şekilde idrak etti ve belirlediğimiz stratejilerimize bağlı kaldı. Kocaelispor’a geldikten sonra çok fazla antrenman yapma şansımız yoktu. Maçlar bir anda geldi ve aralardaki boşluklarda antrenman tempomuzu düşük tutmak zorunda kaldık.

ÖNCELİKLE SAMİMİYET

Futbolcularla aramızda iyi bir iletişim var. Öncelikle samimi olmak lazım. Beni yakından tanıyanlar o yönümü bilir. Takım toplantıları ve bireysel toplantılar işimizi hayli kolaylaştırdı. Maça hazırlanmak, doğru oynamak önemli ancak bunun ötesinde futbolcuların gayreti, mücadelesi daha değerliydi. Bu bakımdan futbolcularımızı kutluyorum. 3 maçta Kocaelispor’a yakışır bir şekilde oynadık. Kalan 4 maçta da aynı şekilde devam etmek istiyoruz.

HİÇ HESAP YAPMIYORUM

Bana “Baraj kaç olur?” gibi sorular gelmeye başladı. Kesinlikle bu hesapların içine girmiyorum. Tek düşüncem Erzurum maçı. Bu maça kadar geçecek olan süreyi en iyi şekilde değerlendirip takımı maça hazır çıkarmak istiyorum. İnşallah Erzurum’dan da istediğimiz skoru alarak döneceğiz.

YÜKÜ EN İYİ ŞEKİLDE TAŞIMAK İSTİYORUM

Kocaeli’nin futbol şehri olduğunu buraya gelince çok iyi anlıyorsunuz. Kısa bir geçmesine rağmen sanki 10 yıldır Kocaeli’de yaşıyormuş gibi hissediyorum. Hiç yabancılık çekmiyorum. Taraftarımız da sağ olsun bunu net bir şekilde hissettiriyor, sahipleniyor. İnşallah sonrasındaki süreçte de omuzlarımızdaki bu yükü en iyi şekilde taşımak istiyorum. Çünkü bir sevgi var ve bunun karşılığında sorumluluğunuz daha da artıyor. Camiamızın yüzünü güldürmek için de ben ve ekibim elimizden geleni yapacağız.

ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

Erzurum takımının belli bir kalitesi var ve dolayısı ile zor bir maç olacak. Ön tarafta skoru etkileyen, problem çözen oyunculara sahipler. Ciddi rakipleri mağlup ettiler ve son maçlarında İstanbulspor’u iyi bir oyunun ardından mağlup etmesini bildiler. “Kolay maç” diye bir şey de yok. Balıkesir takımına bakıyorsunuz puan olarak son sıradalar ancak her takıma zorluk çıkardılar. Balıkesir ekibi hiçbir maçın oynanmadan kazanılmayacağını gösterdi.

HATA LÜKSÜMÜZ YOK

Bitime 4 maç var ve biz daha bir şeyi bitirmedik. Hata lüksümüz kesinlikle yok. Aynı ciddiyetle hazırlanmaya devam etmek zorundayız. Futbolcunun saygısını kazanmak için onların ne istediğini bilmemiz gerekiyor. Futbolcu da olaya hakim olduğunu anlamalı, sana inanmalı, güvenmeli. Ardından samimiyetinizi de hissettiriyorsanız futbolcu görevini daha iyi yapıp ruhunu da ortaya koyuyor. Bu durum da skor almada sana çok yardımcı oluyor.

HİÇ BİR NEDEN YOK

Çok etkilendiğim bir şeyi daha anlatmak istiyorum. Taraftarımızın desteği gerçekten çok önemli. Manisa maçından sonra da söyledim. Rakip maça 11, biz ise 12 kişi başladık. Geriye düşmemize rağmen desteklerini esirgemediler. Bunlar olursa takım, yönetim, taraftar aynı sinerji ile bir birine bağlanır ve istediğiniz sonucu elde etmemeniz için hiçbir neden kalmaz.