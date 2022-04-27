Gebze Kargalı ve Yağcılar arasındaki yol yenileniyor

Şehirde ne varsa kırsalda da o olacak düsturu ile hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerindeki ulaşım konforunu kırsal kesimlerde de arttırıyor. Bu kapsamda altyapı ve doğal nedenlerden dolayı bozulan Gebze’nin Kargalı ve Yağcılar köyleri arasındaki 2 kilometrelik yol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan üstyapı çalışmasıyla yenileniyor.

2 BİN 800 TON ASFALT SERİLECEK

Çalışmalara Kargalı Köyü içinden başlayan Büyükşehir ekipleri, ilk olarak trimer kazı yaparak Yağcılar Köyü istikametinde eski asfaltı söküyor. Asfalt serimine başlanılan iş kapsamında iki köy arasındaki 2 km’lik kısma, toplamda 2 bin 800 ton asfalt ve 3 bin 500 ton PMT malzeme serilecek. Üstyapı işlerinin tamamlanması ile iki köy arasındaki yolda ulaşım konforu sağlanmış olunacak.

İSTANBUL SINIRINDAN BAŞLAMIŞTI

Bu bölgedeki üstyapı çalışmaları geçen yıl Gebze’nin Kargalı ile Şile’nin Değirmençayı köyleri arasındaki Kocaeli-İstanbul sınırından güneye doğru (Kargılı Köyü yönüne) başlamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2,3 km’lik yolun Kargılı Köyüne kadar olan bölümü yenilenmişti. Şimdide yolun devamındaki Kargılı ve Yağcılar köyleri arasındaki yolda üstyapı çalışması gerçekleştiriliyor.