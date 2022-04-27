Hürriyet: Kimse yatağa aç girmesin diye çalışıyoruz

İzmit Belediyesinin Anne Eli ve Aşevi Projesinin açılışı Ayazma Mahallesi’nde bulunan Ayazma Kültür Merkezi ve Kapalı Pazar Alınında gerçekleştirilen törenle yapıldı. Programa ev sahibi İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Malta Mahalle Muhtarı Bekir Boz, Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesi Numan Uysal hoca tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Numan hoca tilavetin ardından da katılımcılara dua ettirdi.

“HER ZAMAN VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet iftar programında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Arkadaşlarımızın aylardır emek vererek ihtiyaç sahibi aileler için ortaya koyduğu bu güzel çalışmanın açılışını sizlerle birlikte dua ederek ve soframızı paylaşarak yapalım istedik. Bu vesileyle sizleri ağırlamaktan onur duyarız. Pandemi sürecinde gelirlerin daralmasına ve belediye gelirlerinin düşmesine rağmen her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık.

“HALKIMIZ İÇİN HAYATA GEÇİRDİK”

Pandemi sürecinde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye çalıştık. Pandemi sürecinde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini verdik. Darda olanın yanında olduk. Gıda destekleri, ekonomik destekler, kira yardımları, maske ve dezenfektan üretimleri ve birçok destek paketini halkımız için hayata geçirdik.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEKLERİ”

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği olarak Kardeş Eller projemizi başlattık. Alan elin veren eli görmediği önemli bir çalışmayı hayata geçirdik. Gıda bankası, dost eller mağazası gibi pek çok projemiz ve sosyal belediyecilik anlayışımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındaydık. İhtiyaç sahipleri için Aş Evi ve üniversite öğrencileri için Anne Eli projemiz pandemi döneminden bizlere miras kaldı.

“PANDEMİDE ARA VERMİŞTİK”

Bildiğiniz gibi üniversiteli öğrencilerimiz için Anne Eli’ni 2020 yılının başında başlatmıştık. Bu projemiz bir kaç ay devam etse de, pandemi sebebiyle ara vermiştik. Okullara ara verilmişti öğrenciler uzaktan öğretimle eğitime devam etmişti. Biz de öğrencilerimiz gelene kadar, pandemi en aza inene kadar bekleyelim dedik.

“SICAK YEMEK HİZMETİ VERMEYE BAŞLADIK”

Pandemi süreci içerisinde de, pandemi nedeniyle pek çok yeni ihtiyaç sahibi ortaya çıktı. Sokağa çıkma yasaklarında iş yapamayanlar, çalışamayanlar. Evlerine ekmek götüremeyenler. Bizler bu vatandaşlarımızı da yalnız bırakamazdık. Ve pandemi koşulları sebebiyle Ramazan Ayı’nda çocuklarıyla veya komşularıyla görüşemediği için sıcak yemeğe erişim sağlayamayan yoksul ve yaşlı vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmeti vermeye başladık.

“VATANDAŞ EKONOMİK KRİZLE BOĞUŞUYOR”

Yapılan bağışlar ve belediyemizin öz kaynaklarıyla bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlara sürekli olarak sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Şimdi pandemiyi arkamızda bıraktık, maskeler yavaş yavaş yüzlerden inmeye başladı ama şimdi de vatandaşlarımız pandemi krizinin ardından ekonomik krizle boğuşmaya başladı.

“AŞ EVİ VE ANNE ELİ”

Gıda fiyatları almış başını giderken, bir haftalık ev erzağı bin lirayı geçerken, biz bu durumda özellikle ihtiyaç sahiplerini görmezden gelemezdik. Ya da "Pandemi bitti, bizim de ekstra birşey yapmamıza gerek yok" diyemezdik. Vatandaşlarımızı, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tek başına bırakamazdık. "Biz bugün halkımızın yanında olmayacaksak, ne zaman olacağız ki" dedik ve İzmit Belediyesi Aş Evi ve Anne Eli’ni başlattık.

“ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bundan böyle Aşevimizde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere her gün akşam sıcak yemek hizmeti sağlanacak. Başlangıçta günlük 500 kişi kapasiteli olarak çalışacak olan Aş Evimiz, kısa bir süre sonra bu sayıyı günde 1000 ihtiyaç sahibine kadar çıkartacak. Profesyonel, endüstriyel bir mutfak kurduk aşağıda. Hem öğrencilerimiz hem ihtiyaç sahiplerimiz buradan destek alacaklar. Biz, "Komşusu açken, tok yatan bizden değildir" diyen bir düsturla yetiştirildik. Bu sebepten İzmit’te kimse yatağa aç girmesin diye çalışıyoruz. Bundan böyle de gerçek ihtiyaç sahiplerimiz için de çalışmaya devam edeceğiz.

AİLELERİN GÖZÜ ARKADA KALMASIN”

Şimdi okullar açıldı ve üniversite öğrencileri okumaya geri geldi. Ailelerin gözü arkada kalmasın onlar bize emanet. Öğrenciler İzmit Belediyesiyle birlikte aç kalmasın diye gıda ihtiyaçlarını karşılasınlar diye yine Aşevi ve Anne Eli Projemiz hizmet vermeye devam edecek. Aşevi ve Anne Eli projemizin faaliyete geçtiği bu alanın işlevsel bir hale gelmesinde büyük emeği geçen, ‘İzmitli vatandaşlarımız için en iyisi olsun’ diye çırpınan tüm arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum.

“PROJELERİMİZ SÜRECEK”

Son olarak Aşevi ve Anne Eli projemizin tüm kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Şimdiden yarın ki Kadir Gecenizi tebrik ediyor ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nızı da kutluyorum. Ve bu vesileyle bir kez daha dile getirmek istiyorum ki bu kentte yaşayan her İzmitli vatandaşımızın adil bir şekilde yaşamını sürdürmesi için projeler üretmeye ve bu kenti sizlerle birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz.”

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Programda konuşan Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek, “Çok değerli mahalle sakinlerim burada çok büyük bir aile olduğumuzu göstermiş olduk. Buraya Anne Eli ve Aş Evi Projesinin açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Daha nice iftarlarda buluşmak üzere. Hayırlı Ramazanlar şimdiden bayramınızı kutluyorum” dedi.