İzmit Belediyesi, daha önce Doğu Kışla Parkı içinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü eski hizmet binasına taşınan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne ziyarette bulunarak çalışmalarda başarılar diledi. Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın tarafından yapılan ziyarette toplumumuzda emniyet güçlerinin önemine vurgu yapılarak İzmit Belediyesinin her zaman kolluk kuvvetlerinin yanında olduğu belirtildi.
27 Nis 2022 - 09:49- Gündem Güncelleme: 27 Nis 2022 - 09:50
İzmit Belediyesinden, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne yeni yerinde ziyaret
İzmit Belediyesi, yeni hizmet yerine taşınan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ni ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.