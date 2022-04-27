27 Nis 2022 - 09:49- Gündem G: 27 Nis 2022 - 09:50

İzmit Belediyesinden, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne yeni yerinde ziyaret

İzmit Belediyesi, yeni hizmet yerine taşınan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ni ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi 

İzmit Belediyesinden, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne yeni yerinde ziyaret mask

İzmit Belediyesi, daha önce Doğu Kışla Parkı içinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü eski hizmet binasına taşınan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne ziyarette bulunarak çalışmalarda başarılar diledi. Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın tarafından yapılan ziyarette toplumumuzda emniyet güçlerinin önemine vurgu yapılarak İzmit Belediyesinin her zaman kolluk kuvvetlerinin yanında olduğu belirtildi.

27 Nis 2022 - 09:49 - Gündem

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