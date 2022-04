Kocaeli’deki beş firmaya 1 yıl süreli iş yapma yasağı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün yasaklama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Kocaeli’de beş firmanın 1 yıl süre ile yeni iş almasının yasaklandığı duyurulduğu gazetede, Körfez, İzmit ve Karamürsel ilçelerinde bulunan firmalara süreli yasak getirildi.

BİR YIL SÜRE İLE

M.T.M. Yapı Denetim Hizmetleri LTD ŞTİ’nin denetim sorumluluğunda bulunan Körfez 254 ada, 30 parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanu’nda öngörülen esaslara göre denetlenmediği gerekçesiyle Yapı Denetim İzin Belgesi’ne sahip M.T.M. Yapı Şirketine aynı kanun gereğince 1 yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılmasına karar verildi.

Bertem Yapı Denetim LTD ŞTİ ve Kırkbir Yapı Denetim LDT ŞDTİ’nin denetim sorumluluğunda bulunan Körfez 200 ada, 1 parsel üzerindeki yapıyı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkbir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı kanun gereğince 1 yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kırkbir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat Oğur’un yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamasına karar verildi.

ESASLARA GÖRE DENETLENMEDİ

ZE Yapı Denetim LTD ŞTİ’nin denetim sorumluluğunda bulunan İzmit İlçesi, 152 ada, 4 parsel üzerindeki yapıyı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’da öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ZE Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı kanun gereğince bir yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ZE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İbrahim Emrullah Çetin’in yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamasına karar verildi.

Mimar Sinan Yapı Denetim LTD ŞTİ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; Karamürsel 21 parsel üzerindeki yapıyı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu’nda öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Yapı Denetim İzin Belgesi’ne sahip Mimar Sinan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı kanun gereğince bir yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mimar Sinan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin Fikri Salman’ın yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamasına karar verildi.