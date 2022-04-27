Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel müdürü ve Kocaeli eski İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik kalp krizi geçirdi. Fehmi Rasim Çelik'e anjiyo yapılarak tıkalı olan iki damarı açılarak stent takıldığı öğrenildi. Çelik'in Ankara Şehir Hastanesinde tedavisi devam ediyor.