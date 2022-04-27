Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel müdürü ve Kocaeli eski İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik kalp krizi geçirdi. Fehmi Rasim Çelik'e anjiyo yapılarak tıkalı olan iki damarı açılarak stent takıldığı öğrenildi. Çelik'in Ankara Şehir Hastanesinde tedavisi devam ediyor.
27 Nis 2022 - 09:52- Gündem Güncelleme: 27 Nis 2022 - 09:56
Kocaeli eski İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik kalp krizi geçirdi
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel müdürü Fehmi Rasim Çelik kalp krizi geçirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.