Şayir’den Kadir Gecesi Mesajı   

Başkan Şayir, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Manevi iklim ve rahmetin yoğun olduğu Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, Mübarek Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu gece, kâinatın ve varoluşun özeti olan Kur’an’ın indirildiği gecedir.

Kadir Gecesi’nde doruğa çıkan manevi güzelliklerin diğer günlerde de artarak devam etmesini ve millet olarak aramızdaki sabrı, hoşgörüyü, yardımlaşmayı arttırmasını, paylaşmayı ve özveriyi pekiştirmesini temenni ediyorum.

İnsanlığa bir rahmet kapısı, bir umut pınarı olarak bahşedilen Kadir Gecesi; aynı zamanda, hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde geçmişimizi değerlendirerek sorgulama, günahlardan arınma, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip her türlü hırs, kişisel çekişme ve kaygılarımızdan uzak durarak af ve bağışlanma dileme zamanıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Dilovalı hemşerilerimin olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, salgın sürecinin sona ermesine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını diliyorum” dedi.