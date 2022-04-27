34. Kent Bayramlaşmasına davetlisiniz

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin düzenlediği “34. Kocaeli Kent Bayramlaşması”, bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Kocaelililer, 2 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’teki “34. Geleneksel Kocaeli Kent Bayramlaşması”nda bir araya gelecek.

2 MAYIS PAZARTESİ SAAT 14.00

Kocaeli protokolü ile kentin dinamiklerini bir araya getiren Kent Bayramlaşması, bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. Programda Büyükşehir tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak. Kocaeli Kent Konseyi, her kesimden katılımın sağlanması amacıyla davet çalışmalarına devam ediyor.