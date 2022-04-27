27 Nis 2022 - 10:08- Gündem G: 27 Nis 2022 - 10:09

34. Kent Bayramlaşmasına davetlisiniz

Ramazan Bayramına hazırlanan Kocaeli, 34. Kocaeli Kent Bayramlaşmasında bir araya gelecek

34. Kent Bayramlaşmasına davetlisiniz mask

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin düzenlediği “34. Kocaeli Kent Bayramlaşması”, bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Kocaelililer, 2 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’teki “34. Geleneksel Kocaeli Kent Bayramlaşması”nda bir araya gelecek.

2 MAYIS PAZARTESİ SAAT 14.00

Kocaeli protokolü ile kentin dinamiklerini bir araya getiren Kent Bayramlaşması, bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. Programda Büyükşehir tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak. Kocaeli Kent Konseyi, her kesimden katılımın sağlanması amacıyla davet çalışmalarına devam ediyor.

27 Nis 2022 - 10:08 - Gündem

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