27 Nis 2022 - 10:17- Gündem G: 27 Nis 2022 - 10:19

Büyükakın, Bulgaristan’a gitti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gezi amaçlı Bulgaristan’a gitti.
Büyükakın, Bulgaristan’a gitti mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eşi Figen Büyükakın ile birlikte Bulgaristan’a geziye gitti. Büyükakın’a eşlik eden isimler arasında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir yer aldı. Büyükakın, eşiyle birlikte Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde Gazi Kırca Ali’nin kabrini ve Kırcaali Türk Medresesini ziyaret etti. Büyükakın daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü’yü ziyaret etti. Büyükakın, son olarak Filibe’de yapılan iftar programına katılım gösterdi.

27 Nis 2022 - 10:17 - Gündem

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