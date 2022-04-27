Büyükakın, Bulgaristan’a gitti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eşi Figen Büyükakın ile birlikte Bulgaristan’a geziye gitti. Büyükakın’a eşlik eden isimler arasında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir yer aldı. Büyükakın, eşiyle birlikte Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde Gazi Kırca Ali’nin kabrini ve Kırcaali Türk Medresesini ziyaret etti. Büyükakın daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü’yü ziyaret etti. Büyükakın, son olarak Filibe’de yapılan iftar programına katılım gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.