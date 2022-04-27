Başiskele’de geleceğin hazinesi gençlere büyük değer veren Başkan M. Yasin Özlü, her yaştan ve her kesimden hemşehrilerinin gönlüne dokunmaya devam ediyor. CHP Başiskele Gençlik Kolları Başkanı Levent Soycan ve yönetimini belediyede ağırlayan Başkan M. Yasin Özlü, genç kardeşleriyle sıcak ve samimi ortamda sohbet etti. Nazik ziyaretleri için gençlere teşekkürlerini ileten Başkan Özlü, Başiskele’nin geleceği için gençlerin engin fikir ve önerilerine büyük önem verdiklerini ve sık sık gençlerle istişarelerde bulunduklarını söyledi. CHP’li gençler de misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için Yasin abilerine teşekkür ederek, Afet İnan’ın Medenî Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları adlı kitabını hediye ettiler.
27 Nis 2022 - 12:34- Gündem Güncelleme: 27 Nis 2022 - 12:35
Başkan Özlü CHP’li Gençleri Ağırladı
Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, CHP Başiskele İlçe Gençlik Kollarını belediyede misafir etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.