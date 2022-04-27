Başkan Özlü CHP’li Gençleri Ağırladı  

Başiskele’de geleceğin hazinesi gençlere büyük değer veren Başkan M. Yasin Özlü, her yaştan ve her kesimden hemşehrilerinin gönlüne dokunmaya devam ediyor. CHP Başiskele Gençlik Kolları Başkanı Levent Soycan ve yönetimini belediyede ağırlayan Başkan M. Yasin Özlü, genç kardeşleriyle sıcak ve samimi ortamda sohbet etti. Nazik ziyaretleri için gençlere teşekkürlerini ileten Başkan Özlü, Başiskele’nin geleceği için gençlerin engin fikir ve önerilerine büyük önem verdiklerini ve sık sık gençlerle istişarelerde bulunduklarını söyledi. CHP’li gençler de misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için Yasin abilerine teşekkür ederek, Afet İnan’ın Medenî Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları adlı kitabını hediye ettiler.