27 Nis 2022 - 12:35- Gündem G: 27 Nis 2022 - 13:58

Kandıralı polis memuru sahurdan sonra kalbine yenildi!

Yalova’da sahura kalktıktan sonra kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede vefat eden İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Soner Biçer için tören düzenlendi.

Kandıralı polis memuru sahurdan sonra kalbine yenildi! mask

Yalova’da Osmangazi Köprüsü Karakolu’nda görev yapan 45 yaşındaki Soner Biçer, saat 04.00 sıralarında sahur için kalktıktan kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Evli ve iki çocuk babası olan Biçer, ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Biçer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Biçer için Yalova Valiliği bahçesinde tören düzenlendi. Törende Biçer’in ailesi taziyeleri kabul etti. Saygı duruşunun ardından Biçer için dualar okundu ve helallik alındı. Sonrasında Biçer’in cenazesi defnedilmek için memleketi Kocaeli’ne gönderildi. Biçer’in cenaze namazı Kandıra Zafer Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak. Törene Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar da katıldı.

27 Nis 2022 - 12:35 - Gündem

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Yorumlar

(4)
04

Ayhan Yalçın(kandıra) - Başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah kıymetli.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 15:16
02

Ersoy Kandemir - Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve Emniyet Teşkilatına, sevenlerine sabırlar diliyorum.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 14:31
01

Izmitli - Aşıdan mı buda yoksa. Milli Eğitim eski müdürüde Kalp krizi geçirmiş . Salgın ve aşılardan sonra Kalp krizleri arttı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 14:24
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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