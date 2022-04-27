27 Nis 2022 - 12:48- Gündem G: 27 Nis 2022 - 12:49

18 ünite kan bağışlayan gaziye madalya 

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, Gazi Engin Geçğili (33), 18 ünite kan bağışlayarak hastalara şifa dağıtırken, İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan teşekkür belgesi ve madalya verdi. 

18 ünite kan bağışlayan gaziye madalya  mask

Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan Engin Geçğili, 2009 yılında vatani görevini yaptığı sırada Diyarbakır Lice’de terör örgütü PKK’nın saldırısında vücuduna şarapnel saplanması sonucu yaralandı. 75 gün tedavi gören Engin Geçğili, iyileşmesinin ardından evine döndü. Karabük Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü’nden mezun olan Geçğili, devletin gaziler ve şehit yakınlarına tanıdığı hak kapsamında Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde göreve başladı. Engin Geçğili, aralıklarla Kızılay aracılığıyla 18 ünite kan bağışında bulunarak, hastalara şifa oldu. Darıca İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan, Gazi Engin Geçğili’ye kan bağışında bulunması nedeniyle Kızılay adına teşekkür belgesi ve madalya verdi.  Vatandaşları kan bağışına davet eden Ulaş Doğan, Geçğili’ye teşekkür ederek, “Terörle mücadele gazisi personelimiz Engin Geçğili'ye ülkesi ve milleti için bu zamana kadar yapmış olduğu ve bundan sonra da yapacağı tüm bağışlar ve fedakarlıklar için teşekkür ederiz.” dedi. 

 

27 Nis 2022 - 12:48 DHA Kocaeli- Gündem

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