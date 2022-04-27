Balören Köyü’nde geleneksel hıdırellez şenliği

Kentimizde var olan, gerek unutulmuş gerekse yüzyıllardır kutlanan her türlü değer ve kültüre önem ve öncelik veren, Kocaeli halkının birleştirici bir gücü konumundaki Kocaeli Kent Konseyi, Balören Köyü’nde düzenlenecek Geleneksel Hıdırellez Şenliği’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Çeşitli etkinliklerle adeta bir bayram havasında kutlanacak şenlik kapsamında; konser, müzik, eğlence, lokma ikramının yanı sıra çocuklara yönelik oyun alanları da yer alacağı ve misafirlerin geleneksel ritüellere katılarak gönüllerince eğleneceği güzel bir gün geçirmeleri bekleniyor. Daha önce Nevruz Şenliği ile baharı karşılayan Kocaeli halkı bu kez de Hıdırellez ile yazı karşılamaya davet ediliyor.

Dileğini al gel Kocaeli sloganıyla daveti yapılan Hıdırellez Şenliği programına Kocaeli halkının yanı sıra Kocaeli Köyleri’nde bulunan Elif Ana (Bayraktar), Keçeci Seyit Ahmet (Balören), Darıca (Darca) Dede (Hacıibrahimler) ve Sancaktar Er Uzun Hasan (Mecidiye) türbelerini ziyaret için Bursa, Balıkesir, Yalova, Sakarya ve Zonguldak illerinden birçok Türkmen Alevi ve Roman vatandaşın katılımı bekleniyor. Birbirinden farklı geleneksel oyunlar, halaylar ve gösterilerin yer aldığı etkinliklerin yanı sıra semah ekibi gösterisi, Türk Halk Müziği sanatçısı Serpil Efe’nin konseri ile 7 Mayıs Cumartesi Günü 11:00’da İzmit Balören Köyü’nde gerçekleşecek Geleneksel Hıdırellez Şenliği’ne tüm Kocaeli halkı davetli.