Ömer Tuğrul İnançer: "Ramazan-ı Şerif, ayrı bir özen göstermemiz lazım gelen bir zaman dilimi"

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Orhan Karaağaç moderatörlüğünde düzenlenen programda İnançer, Ramazan ayının önemine değinerek, önemli mesajlar verdi. İnançer, "Ramazan bizim en kıymetli misafirimiz. 11 ayda bir gelir, Ramazan-ı Şerif’i de bu şekilde kabul edersek ayrı bir özen göstermemiz lazım gelen bir zaman dilimi. Bizim her işimiz, her hareketimiz Peygamber Efendimizin (sav) davranışından örneklenerek olmalıdır. Çünkü Allah kitabında, ’Benim Habibimin hayatında sizin için alınacak güzel örnekler vardır’ buyuruyor" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.