Vefat eden öğretmenlerinin anısına ağaç diktiler

Erasmus +KA229 çerçevesinde yürütülen projeyle birlikte, Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi tarafından ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. Biyoloji Öğretmeni Nagihan Süleyman tarafından organize edilen etkinliğe, Okul Müdürü Murat Sert, İngilizce Öğretmeni Hülya Uzuner Sarı, Okul Aile Birliği Başkanı Aysel Ayman, yönetim kurulu üyeleri ve 11. sınıf öğrencileri katıldı. Gölcük Orman İşletme Şefliği tarafından sağlanan fıstık çamları, geçtiğimiz aylarda vefat eden Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cemil Sarı'nın köyü olan Hasaneyn'e dikildi. Dikim sırasında Sarı'nın fotoğrafını taşıyan öğrenciler, daha sonra mezarlığa giderek öğretmenlerinin mezarı başında dua etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.