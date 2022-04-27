27 Nis 2022 - 14:32- Gündem G: 27 Nis 2022 - 14:35

Vefat eden öğretmenlerinin anısına ağaç diktiler

Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi öğrencileri, geçtiğimiz aylarda vefat eden müdür yardımcısı Cemil Sarı'nın anısına ağaç dikti.
Vefat eden öğretmenlerinin anısına ağaç diktiler mask
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Erasmus +KA229 çerçevesinde yürütülen projeyle birlikte, Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi tarafından ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. Biyoloji Öğretmeni Nagihan Süleyman tarafından organize edilen etkinliğe, Okul Müdürü Murat Sert, İngilizce Öğretmeni Hülya Uzuner Sarı, Okul Aile Birliği Başkanı Aysel Ayman, yönetim kurulu üyeleri ve 11. sınıf öğrencileri katıldı. Gölcük Orman İşletme Şefliği tarafından sağlanan fıstık çamları, geçtiğimiz aylarda vefat eden Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cemil Sarı'nın köyü olan Hasaneyn'e dikildi. Dikim sırasında Sarı'nın fotoğrafını taşıyan öğrenciler, daha sonra mezarlığa giderek öğretmenlerinin mezarı başında dua etti.

27 Nis 2022 - 14:32 - Gündem

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