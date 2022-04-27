27 Nis 2022 - 14:34- Gündem G: 27 Nis 2022 - 14:35

İstek Okullarından 107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez sergisine ziyaret

İzmit Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılında Atatürk Evi’nde açılan 107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez sergisi İstek Okullarını ağırladı

İstek Okullarından 107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez sergisine ziyaret mask

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılında Atatürk Evi’nde açılan 107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez sergisi özellikle okullar tarafından büyük ilgi görüyor. Çanakkale ruhunu İzmit’te yaşatmaya devam eden sergi son olarak İstek Okulları öğrenci ve öğretmenlerini ağırladı. 


DUYGU DOLU ANLAR

Rehber eşliğinde sergiyi gezen öğrenciler ve öğretmenler müzede bulunan objelerin hikâyelerini dinledi. Keyifli ve eğitici gezinin ardından çocuklar ve öğretmenleri izledikleri belgesel film ile duygusal dakikalar yaşadı. Müzeyi ziyaret eden 60 öğrenciye Türk Bayrağı ve Çanakkale anahtarlıkları hediye edilirken öğretmenlere Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk hediye edildi.

27 Nis 2022 - 14:34 - Gündem

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