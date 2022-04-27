GEBKİM’den alkışlanacak sosyal sorumluluk projesi

Son dönemlerde sokak hayvanlarına yönelik oluşan olumsuz algı, onlara yönelik kötü davranışlar kamuoyunun en çok karşılaştığı konular arasında yer alıyor. Hayvan haklarına yönelik gerekli yasal düzenlemeler ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu soruna yönelik 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü için hazırlanan bir video ise sosyal medyada hızla yayılmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

#BenimEvimGebkim hashtagi ile GEBKİM bünyesinde sokak hayvanları için oluşturulan örnek ve sürdürülebilir yaşam alanını kamuoyuna yansıtarak sevginin öne çıkarıldığı videoda, uzun yıllardır GEBKİM OSB’de yaşayan ve bölgenin sembolü haline gelen Şila’nın bir günlük rutini bu özel gün vesilesiyle kayıt altına alındı. Onun sesinden ve gözünden insanlara karşı duyguları ve hisleri aktarıldı. Videoda Şila’nın görevliler tarafından beslenmesi, barınma olanakları ve yapılan veterinerlik işlemleri de yer alıyor. Video sosyal medyadan çok kısa sürede çok geniş kitlelere ulaşarak büyük bir başarıya da imza attı.

“SEVGİ VE İLGİNİN DE ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖSTERMEYİ AMAÇLADIK”

Hazırlanan video ile ilgili konuşan GEBKİM OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “GEBKİM ekosisteminde sokak hayvanları ile sürekli etkileşim halinde olan bir yapı olarak kamuoyunda oluşan algı, olumsuz tutumlar ve nefret söylemleri bizleri derinden etkiliyor. Bu sorundan yola çıkarak onlar için GEBKİM bünyesinde oluşturduğumuz doğal, sürdürülebilir ve örnek yaşam alanını kamuoyuna yansıtarak sevgi ve ilginin de önemli olduğunu göstermeyi amaçladık.” ifadelerini kullandı.

“BENZER KURULUŞLARA DA ÖRNEK OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Aracı, oluşturdukları ekosistem ile birlikte sokak hayvanlarının daha huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürdüklerini de belirterek, “Onların en fazla terk edildikleri bölgelerden biri olan sanayi bölgelerine yönelik algı ve hayvanlara karşı artan kötü tutumun değişmesi için böyle bir çalışma gerçekleştirme kararı aldık. Yaklaşık 10 yıldır 16 besleme noktası ve 52 kulübe kapsamında 100’den fazla patili dostumuzun bakımını üsleniyoruz. Bu çalışmamızın benzer kuruluşlara da örnek olabileceğini düşünüyoruz. Bu kampanya ile birlikte onlarla birlikte yaşamanın ve bizlerin neşe kaynağı olduklarını umarım tekrar hatırlatabilmişizdir” dedi.