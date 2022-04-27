27 Nis 2022 - 15:57- Siyaset G: 27 Nis 2022 - 15:58

“Birlikteliğimiz hiç zor olmadı, çünkü hepimiz Cumhuriyet’e bağlıyız”  

CHP ve İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanlıklarının ortak düzenlediği iftara diğer muhalif parti temsilcileri ve ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Toplantıya ev sahipliği yapan İlçe Başkanları Anıl Aksu ve Orhan Kılınçsoy, birlik mesajı verdiler  

“Birlikteliğimiz hiç zor olmadı, çünkü hepimiz Cumhuriyet’e bağlıyız”   mask

CHP ve İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanlıkları bir araya gelerek halka dokunan ortak çalışmalara imza atıyorlar. İlçe teşkilatları, birlikteliği bir ileri götürerek Karamürsel halkı ile birlikte olmak adına geçtiğimiz pazartesi akşamı ortak bir iftar düzenlediler. İftara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı ve yönetimi, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve yönetimi, Gelecek Partisi İl Yönetimi, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Sağlam ve yönetimi, DEVA Partisi İlçe Başkanı Cüneyt Yücetepe ve yönetimi, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

KATILIM OLDUKÇA YÜKSEKTİ

İlk defa düzenlenen ortak iftara, planlanan katılım sayısının 2,5 katı büyüklükte bir halk katılımı oldu. İftar programına İlahi müzik grupları, çocuklara yönelik Hacivat Karagöz perdesi, Palyaço gösterileri, pamuk helva ikramı eklediler.

 

“DAHA BÜYÜK BİR AİLE OLACAĞIZ”

CHP İlçe Başkanı Anıl Aksu, “Partilerin Genel Merkezlerinde sağlanan birlikteliğe ilçemizde de diğer partileri zaman içinde katarak daha büyük bir aile haline geleceğiz. Ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin geleceği için ele ele vereceğiz. Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor, geçmişte olduğu gibi birlikteliğe ihtiyacımız var ve bu birlikteliği kurmaktan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“BAŞARMAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

İYİ Parti İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy ise, “Biz Millet İttifakı partileri olarak geçmişte ayrı ayrı hareket etmemizin doğru olmadığını gördük. Tüm siyasi ayrılıklarımızı bir kenara bıraktık. Her tür ayrıştırıcı sözlerden çok uzak bir birliktelik kurduk. Kurduğumuz birliktelik hiç zor olmadı. Çünkü hepimiz aynı hedefe, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ana temellerine sonuna kadar bağlı partileriz. Birlikte olduğumuzda başarmamamız mümkün değil” dedi.        

27 Nis 2022 - 15:57 - Siyaset

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Yorumlar

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Hamza Turan - Yüreğinize sağlık, ben hayatımda ilk defa muhalefetin bu kadar büyük kalabalık topladığını gördüm. Hem de kıt olanaklarla, ceplerinizden yaptığınız bu iftar milletin olanakları ile yapanların karşısında büyük başarıdır. aynı gün Kocaeli büyükşehir milletin olanakları ile yaptıkları başarısız iftar karşısında sizin yaptığınız büyük başarıdır. Başarılarınızın devamını dilerim.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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