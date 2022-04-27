27 Nis 2022 - 15:58- Gündem G: 27 Nis 2022 - 15:59

BİLNET’ten özlenen 23 Nisan coşkusu

Kocaeli’de kısa zaman içinde eğitime yön veren bir okul seviyesine gelen Özel Kocaeli Bilnet Okulları’nda, özlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlandı

BİLNET’ten özlenen 23 Nisan coşkusu mask

Öğrenciler birbirinden güzel dans gösterileri, cimnastik, şiirler ve şarkılar ile günü daha da anlamlı hale getirdiler. Satranç turnuvasında rakipleri ile hem yarışan hem de keyfini çıkaran öğrenciler, turnuva sonunda dereceler elde ederek madalyalarını aldılar. Konferans salonunda gerçekleştirilen törende 1. sınıflar şiir, 2., 3. ve 4. sınıflar dans, koro ve jimnastik performansları sergilediler. Cuma ve cumartesi günü bahçe etkinliğinde şişme oyun alanları ve parkurlarının yanı sıra çeşitli aktivite istasyonları kuruldu. Görsel sanatlar, beden eğitimi, İngilizce müzik alanında kurulan bu istasyonlarda çocuklar birbirinden eğlenceli aktiviteler yaptılar.
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27 Nis 2022 - 15:58 - Gündem

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