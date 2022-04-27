BİLNET’ten özlenen 23 Nisan coşkusu

Öğrenciler birbirinden güzel dans gösterileri, cimnastik, şiirler ve şarkılar ile günü daha da anlamlı hale getirdiler. Satranç turnuvasında rakipleri ile hem yarışan hem de keyfini çıkaran öğrenciler, turnuva sonunda dereceler elde ederek madalyalarını aldılar. Konferans salonunda gerçekleştirilen törende 1. sınıflar şiir, 2., 3. ve 4. sınıflar dans, koro ve jimnastik performansları sergilediler. Cuma ve cumartesi günü bahçe etkinliğinde şişme oyun alanları ve parkurlarının yanı sıra çeşitli aktivite istasyonları kuruldu. Görsel sanatlar, beden eğitimi, İngilizce müzik alanında kurulan bu istasyonlarda çocuklar birbirinden eğlenceli aktiviteler yaptılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.