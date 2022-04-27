BİLNET’ten özlenen 23 Nisan coşkusu

Öğrenciler birbirinden güzel dans gösterileri, cimnastik, şiirler ve şarkılar ile günü daha da anlamlı hale getirdiler. Satranç turnuvasında rakipleri ile hem yarışan hem de keyfini çıkaran öğrenciler, turnuva sonunda dereceler elde ederek madalyalarını aldılar. Konferans salonunda gerçekleştirilen törende 1. sınıflar şiir, 2., 3. ve 4. sınıflar dans, koro ve jimnastik performansları sergilediler. Cuma ve cumartesi günü bahçe etkinliğinde şişme oyun alanları ve parkurlarının yanı sıra çeşitli aktivite istasyonları kuruldu. Görsel sanatlar, beden eğitimi, İngilizce müzik alanında kurulan bu istasyonlarda çocuklar birbirinden eğlenceli aktiviteler yaptılar.