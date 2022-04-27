Kocaman, sağlıkçıları iftarda ağırladı  

Ramazan ayı nedeniyle Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sağlık personeli ile iftarda bir araya geldi. Düzenlenen iftar programına Başkan Kocaman’ın yanı sıra Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan ve sağlık çalışanları katıldı.

“HER ZAMAN DESTEK VERDİK”

İftarda konuşan Başkan Kocaman, “Sağlıkçılarımız son iki yılımıza damgasını vuran koronavirüs sürecinde gerçekten meşakkatli, son derece sancılı günler geçirdiler. Haftalarca evlerine gidemeyen, çocuklarının yüzünü göremeyen, sevdikleriyle ancak telefon ekranından hasret giderme durumunda kaldılar. Salgın bitme noktasına geldi. İnşallah böyle bir durum bir daha yaşanmasın. Bu süreçte imkanlarımız dahilinde sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam ettik. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.