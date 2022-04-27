“Zamlar ve yoksulluğa karşı biz de alanlarda olacağız”

Gebze Yamanlar Düğün Salonu’nda gerçekleşen iftar yemeğine 250'yi aşkın kişi katıldı. İftar öncesinde konuşan Ardahan Çamlıçatak Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özgen Özdemir, "Böyle bir katılımı beklemiyorduk açıkçası, çok teşekkür ederiz. Biz Çamlıçatak Köyü Derneği olarak tüm inançlara saygı duyuyoruz. Derneğimizin kuruluşundan bugüne katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz, artık aramızda olmayanlara da saygı ve rahmet diliyoruz" dedi.
“ÜLKEMİZ YANGIN YERİ”
Ülke gündemine dair konuşan Özdemir, "Ülkemiz yangın yerine döndü. Cenazelerimize, düğünlerimize gidemez olduk. Bilet fiyatları ortada, her şeye gelen zamlar belimizi büktü. Bizler Çamlıçatak Köyü Derneği olarak Gebze Sendikalar Birliği’nin aldığı karar çerçevesinde 1 Mayıs’a katılacağız. 1 Mayıs'a kendi taleplerimizle, tüm üyelerimizi derneğimizle beraber katılmaya çağırıyoruz. Zamlara ve yoksulluğa karşı insanca bir yaşam için talebimizi alanlarda haykıralım" diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.