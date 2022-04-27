27 Nis 2022 - 15:59- Gündem G: 27 Nis 2022 - 16:01

“Zamlar ve yoksulluğa karşı biz de alanlarda olacağız”

Ardahan Çamlıçatak Köyü Derneği, Gebze’de düzenledikleri iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemekte konuşan Dernek Başkanı Özgen Özdemir, "Zamlara ve yoksulluğa karşı dernek olarak bizler de insanca bir yaşam için alanlarda olacağız" dedi

“Zamlar ve yoksulluğa karşı biz de alanlarda olacağız” mask
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Gebze Yamanlar Düğün Salonu’nda gerçekleşen iftar yemeğine 250'yi aşkın kişi katıldı. İftar öncesinde konuşan Ardahan Çamlıçatak Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özgen Özdemir, "Böyle bir katılımı beklemiyorduk açıkçası, çok teşekkür ederiz. Biz Çamlıçatak Köyü Derneği olarak tüm inançlara saygı duyuyoruz. Derneğimizin kuruluşundan bugüne katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz, artık aramızda olmayanlara da saygı ve rahmet diliyoruz" dedi.

“ÜLKEMİZ YANGIN YERİ”

Ülke gündemine dair konuşan Özdemir, "Ülkemiz yangın yerine döndü. Cenazelerimize, düğünlerimize gidemez olduk. Bilet fiyatları ortada, her şeye gelen zamlar belimizi büktü. Bizler Çamlıçatak Köyü Derneği olarak Gebze Sendikalar Birliği’nin aldığı karar çerçevesinde 1 Mayıs’a katılacağız. 1 Mayıs'a kendi taleplerimizle, tüm üyelerimizi derneğimizle beraber katılmaya çağırıyoruz. Zamlara ve yoksulluğa karşı insanca bir yaşam için talebimizi alanlarda haykıralım" diye konuştu.

27 Nis 2022 - 15:59 - Gündem

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