Ertuğrulgazi AL, kimyayı sahneye taşıdı

“ Bir Kimyacı veya Simyacıyı Oyna” adlı ulusal ve uluslararası ortakları olan bu projenin kurucu ortağı olan okul, bu projeyle projeye katılımcı okulların farklı simyacı veya kimyacı seçmelerini sağlayarak içeriğin kapsamını büyütmeyi, öğrencilerin detaylı literatür taraması yapmalarını sağlamayı, bilimsel gelişim süreçlerini fark etmelerini, öğretmen-öğrenci işbirliğiyle drama metninin yazımını sağlamayı, yazılan metinlerin drama gösterisi şeklinde sahnelenip çekilen videoların sisteme yüklenerek sanal tiyatro festivalinin oluşturulmasını ve dijital kitap haline getirilmesini, bilim ve sanat etkinliklerinin harmanlanmasını hedeflediklerini ifade etti.