4 gün bayram pazarı kurulacak

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Ramazan Bayramı öncesi 28-29-30 Nisan ve 1 Mayıs arife günü olmak üzere bayram öncesi 4 gün boyunca İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’nda bayram pazarı kurulacağını açıkladı. Kumsar, “Bayram Pazarında, normal günlerde tezgah açan tüm esnafımız bayram pazarında da tezgah açabilir” dedi.