4 gün bayram pazarı kurulacak

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Ramazan Bayramı öncesi 28-29-30 Nisan ve 1 Mayıs arife günü olmak üzere bayram öncesi 4 gün boyunca İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’nda bayram pazarı kurulacağını açıkladı. Kumsar, “Bayram Pazarında, normal günlerde tezgah açan tüm esnafımız bayram pazarında da tezgah açabilir” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.