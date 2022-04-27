27 Nis 2022 - 16:11- Gündem G: 27 Nis 2022 - 16:13

4 gün bayram pazarı kurulacak

Kocaeli Pazarcılar Odası, bayram pazarı tarihlerini belirledi. 28-29-30 Nisan ve 1 Mayıs arife günü olmak üzere 4 gün boyunca bayram öncesinde bayram pazarı kurulacak.
4 gün bayram pazarı kurulacak mask

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Ramazan Bayramı öncesi 28-29-30 Nisan ve 1 Mayıs arife günü olmak üzere bayram öncesi 4 gün boyunca İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’nda bayram pazarı kurulacağını açıkladı. Kumsar, “Bayram Pazarında, normal günlerde tezgah açan tüm esnafımız bayram pazarında da tezgah açabilir” dedi.

27 Nis 2022 - 16:11 Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.402.031 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ertuğrulgazi AL, kimyayı sahneye taşıdı mask
Ertuğrulgazi AL, kimyayı sahneye taşıdı
“Zamlar ve yoksulluğa karşı biz de alanlarda olacağız” mask
“Zamlar ve yoksulluğa karşı biz de alanlarda olacağız”
BİLNET’ten özlenen 23 Nisan coşkusu mask
BİLNET’ten özlenen 23 Nisan coşkusu
Kocaman, sağlıkçıları iftarda ağırladı   mask
Kocaman, sağlıkçıları iftarda ağırladı  
“Erzurum Tanıtım Günleri’ne tüm halkımız davetlidir”   mask
“Erzurum Tanıtım Günleri’ne tüm halkımız davetlidir”  
Ebeleri unutmadılar mask
Ebeleri unutmadılar
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL