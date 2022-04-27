Judocularımız, Kocaeli, Trabzon, ve Samsun'da devam eden milli takım kamplarında çalışmalarını sürdürüyor. Milli sporcular Sümeyye Kaya, Emine Mihrace Çelen ve Şeyda Nur Çiçek, Trabzon'da devam eden 'Genç Kız Judo Milli Takım Kampı'nda yer alırken, Enes Pınar ve Mehmet Alp Seçilmiş de Kocaeli'de devam eden 'Genç Erkek Judo Milli Takımı'nın kampında yer alıyor. Ayrıca Ümitler kategorisinde ise Abdullah İnci ise Samsun'da devam eden 'Ümit Erkek Judo Milli Takım Kampı'nda hazırlıklarını sürdürüyor.
27 Nis 2022 - 16:15- Spor Güncelleme: 27 Nis 2022 - 16:16
Milli judocuları ağırlıyoruz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.