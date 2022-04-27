27 Nis 2022 - 16:15- Spor G: 27 Nis 2022 - 16:16

Milli judocuları ağırlıyoruz
Milli judocuları ağırlıyoruz mask

Judocularımız, Kocaeli, Trabzon, ve Samsun'da devam eden milli takım kamplarında çalışmalarını sürdürüyor. Milli sporcular Sümeyye Kaya, Emine Mihrace Çelen ve Şeyda Nur Çiçek, Trabzon'da devam eden 'Genç Kız Judo Milli Takım Kampı'nda yer alırken, Enes Pınar ve Mehmet Alp Seçilmiş de Kocaeli'de devam eden 'Genç Erkek Judo Milli Takımı'nın kampında yer alıyor. Ayrıca Ümitler kategorisinde ise Abdullah İnci ise Samsun'da devam eden 'Ümit Erkek Judo Milli Takım Kampı'nda hazırlıklarını sürdürüyor.

27 Nis 2022 - 16:15 - Spor

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