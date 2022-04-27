2.Lig Finalleri nefes kesecek

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Kocaeli'nde düzenlenecek Erkekler 2.Lig Final Grup müsabakaları nefes kesecek. Doğal olarak finallernde ünlü hakemlerimiz görev alacak. C klasman hakemi olan Bilecikli Nihat Kara da bulardan biri. 12 takımın katılmaya hak kazandığı ve 5 gün sürecek olan Erkekler 2.Lig Final Grubu'nda diğer ünlü hakemler de düdük çalacak.