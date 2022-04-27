27 Nis 2022 - 16:16- Spor G: 27 Nis 2022 - 16:17

2.Lig Finalleri nefes kesecek
2.Lig Finalleri nefes kesecek mask

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Kocaeli'nde düzenlenecek Erkekler 2.Lig Final Grup müsabakaları nefes kesecek. Doğal olarak finallernde ünlü hakemlerimiz görev alacak.  C klasman hakemi olan Bilecikli Nihat Kara da bulardan biri. 12 takımın katılmaya hak kazandığı ve 5 gün sürecek olan Erkekler 2.Lig Final Grubu'nda diğer ünlü hakemler de düdük çalacak.

 

27 Nis 2022 - 16:16 - Spor

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