Tanrıkulu: “İzmit’in çocuğu neden dışarıya gidiyor”

Kartepe Belediyepor U-18 takımının başarılı antrenörü Selahattin Tanrıkulu alt yapıya hizmetin, Kocaeli ve Kocaelispor’un geleceği olduğunu vurguladı. Kartepe Belediyepor U-18 takımı ile Elit Lig 2. Grup şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Selahattin Tanrıkulu futbolcuları gurur duyduğunu ifade etti. Alt yapıya hiç olmadığı kadar önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Tanrıkulu şu şekilde konuştu: Bu takımı 7 yıl önce oluşturduk. Tabii ki gidenler gelen oldu. Ancak iskeleti her daim koruduk.

SIRADA ŞAMPİYONA VAR

Bu sezon öncesinde çocuklarıma Elit Lig’in çok zorlu bir lig olduğunu söyledim. Çünkü bu ligde en iyiler, şampiyonlar mücadele ediyor. Önce takım olduk, kar kış demeden disiplinli bir şekilde çalıştık ve çok zorlu gruptan birinci çıkarak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandık. Çocuklarımı kutluyorum. Özellikle sezonun ikinci yarısında çok başarılıydık. 10 maçta sadece 6 gol yedik. Sırada Türkiye şampiyonası var. Bayramın ardından gideceğiz. Heyecan yapmazsak orada da başarılı olacağımıza inanıyorum.

A TAKIM OLACAKLAR

Kocaelispor başta olmak üzere, Beşiktaş’a, Başakşehir’e futbolcular gönderdik. 7 yıl önce gelmiştiniz. Her biri minik futbolcuydu, şimdi büyüdüler ve 18’lik delikanlı oldular. Hepsinin yolu bahtı olsun. İnanıyorum ki bu takımı bozmazsak A takım seviyesinde de iyi işlere imza atacağız.

İYİ PLANLAMA İLE OLUR

50 yıldır futbolun içindeyim. Her zaman söylüyorum. Alt yapı çok önemli. İşte meyveleri… Buna eğilirsek kimseye ihtiyaç duymayız. Yeni spor yasası da alt yapıyı daha kıymetli bir hale getirecek. Ben de Kocaelispor’da oynadım. Bu kulüp altın yıllarını yaşarken 11’deki futbolcuların 7-8’i İzmitliydi. Kocaelispor bizim canımız, en büyük takımımız. Alt yapıya hiç olmadığı kadar destek vermeli. İyi bir planlama ile buradaki futbolcular neden başka yerde oynasın ki? N Erdem ÖVÜÇ