U-18’lerin grupları belirlendi

2021-2022 Sezonunda U-18 Liginde İlimizi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek Kulüpler Dilovası Belediye Spor, Gebze Spor Kartepe Belediye Spor ve Kullar Spor, Federasyon binasında gerçekleşen Kura Çekiminde grup merkezlerini belirledi. 12-15 Mayıs 2022 Tarihlerinde Kırklareli Grup Merkezinde oynanacak olan müsabakalarda Kartepe Belediye Spor ve Kullar Spor İlimizi temsil edecek. Aynı tarihlerde Yalova Grup Merkezinde oynanacak olan müsabakalarda Dilovası Belediye Spor ve Gebze Spor İlimizi temsil edecek.