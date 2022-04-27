27 Nis 2022 - 16:17- Spor G: 27 Nis 2022 - 16:18

Tuba gümüşü kaptı
Tuba gümüşü kaptı mask

Karate Premier Ligi’nde finale kadar yükselen başarılı sporcumuz Tuba Yakan, turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor yönetimi, sporcuyu ve antrenörünü tebrik etti.

27 Nis 2022 - 16:17 - Spor

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