Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde Hıdırellez Şenliği düzenlenecek

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen ve Kocaeli’deki Balkan derneklerinin faydalandığı Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde ortak akıl toplantıları devam ederken Hıdırellez için de etkinlik programı planlandı. İzmit Belediyesi ve Balkan dernekleri ortaklığında 5-6 Mayıs tarihlerinde Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde Hıdırellez Şenlikleri düzenlenecek.

DOLU DOLU GEÇECEK

Hıdırıellez Şenlikleri Kapsamında 5 Mayıs Perşembe günü MAP HOYTAG halk oyunları gösterisi, dilek ateşinin yakılması ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Türk Halk Müziği Korosu konseri gerçekleşecek. 6 Mayıs Cuma günü etkinlikler yöresel yemek ikramı, Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğunun gösterisi ve Gül Özgüner Altın’ın konseri ile devam edecek.